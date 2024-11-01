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Aktualizacja dla Mudita Kompakt.
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, co nowego w MuditaOS K 1.6.
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Sklep
Telefony
Budziki
Zegarki i Paski
Akcesoria
Części zamienne
Lifestyle
Outlet
Promocje
Produkty
Telefony
Mudita Kompakt
Mudita Pure
Zegarki
Mudita Moment Automatic
Mudita Element Automatic
Mudita Radiant Automatic
Budziki
Mudita Bell 2
Mudita Harmony 2
Medytacja
Mudita Oasis
Aplikacje
Mudita Center
Społeczność
Blog
Forum
Wiedza
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Zarządzanie kontaktami
Jak usunąć kontakt na Kompakcie
Jak zaimportować kontakty z Outlooka
Jak importować kontakty z Google
Jak importować kontakty z pliku CSV lub vCard
Jak utworzyć vCard (plik VCF) za pomocą iCloud
Jak utworzyć plik CSV lub vCard za pomocą konta Google
Jak utworzyć plik CSV za pomocą Outlook
Jak usuwać kontakty za pomocą Mudita Center
Jak odblokować kontakt na Kompakcie
Jak zablokować kontakt na Kompakcie
Jak ręcznie dodać kontakt na Kompakcie
Jak usunąć kontakt na Kompakcie
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