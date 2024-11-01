Zarządzanie kontaktami
Jak utworzyć plik CSV lub vCard za pomocą konta Google
- Na komputerze zaloguj się do konta Gmail za pomocą Google ID
- Kliknij ikonę Siatki, aby pokazać listę aplikacji
- Kliknij Kontakty
- Wybierz kontakty do eksportu
- Kliknij ikonę 3 kropek
- Kliknij Eksportuj
- Wybierz, w jaki sposób chcesz eksportować kontakty - CSV lub vCard
- Kliknij Eksportuj
- Plik CSV lub vCard powinien pojawić się w folderze Pobrane
*Aby szybko wybrać wszystkie kontakty, kliknij ikonę strzałki w dół > kliknij Wszystkie