Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Zarządzanie kontaktami

    Jak utworzyć plik CSV lub vCard za pomocą konta Google

    1. Na komputerze zaloguj się do konta Gmail za pomocą Google ID
    2. Kliknij ikonę Siatki, aby pokazać listę aplikacji
    3. Kliknij Kontakty
    4. Wybierz kontakty do eksportu
    5. Kliknij ikonę 3 kropek
    6. Kliknij Eksportuj
    7. Wybierz, w jaki sposób chcesz eksportować kontakty - CSV lub vCard
    8. Kliknij Eksportuj
    9. Plik CSV lub vCard powinien pojawić się w folderze Pobrane
    *Aby szybko wybrać wszystkie kontakty, kliknij ikonę strzałki w dół > kliknij Wszystkie

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