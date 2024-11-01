Zarządzanie kontaktami

Jak usunąć kontakt na Kompakcie Jak zaimportować kontakty z Outlooka Jak importować kontakty z Google Jak importować kontakty z pliku CSV lub vCard Jak utworzyć vCard (plik VCF) za pomocą iCloud Jak utworzyć plik CSV lub vCard za pomocą konta Google Jak utworzyć plik CSV za pomocą Outlook Jak usuwać kontakty za pomocą Mudita Center Jak odblokować kontakt na Kompakcie Jak zablokować kontakt na Kompakcie Jak ręcznie dodać kontakt na Kompakcie