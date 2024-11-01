Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Zarządzanie kontaktami

    Jak usunąć kontakt na Kompakcie

    1. Wybierz Telefon
    2. Wybierz Kontakty
    3. Wybierz kontakt, który chcesz usunąć
    4. Wybierz ikonę Ołówka
    5. Wybierz ikonę Kosza
    6. Wybierz Usuń kontakt

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