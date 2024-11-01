Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Zarządzanie kontaktami

    Jak odblokować kontakt na Kompakcie

    1. Wybierz Telefon
    2. Wybierz Kontakty
    3. Wybierz kontakt, który chcesz odblokować
    4. Wybierz ikonę Ołówka
    5. Wybierz ikonę Blokowania
    6. Wybierz Odblokuj kontakt

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