Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

    Wróć

    Aplikacja Map

    Jak usunąć mapę

    1. Wybierz Aplikacje
    2. Wybierz Mapy
    3. Wybierz ikonę Menu
    4. Wybierz Zarządzaj mapami
    5. Wybierz ikonę Ołówka
    6. Wybierz ikonę Kosza obok mapy, którą chcesz usunąć
    7. Wybierz Usuń mapę

    Inne przydatne materiały