Aplikacja Map

Jak pobrać mapę Jak wyświetlić region lub kraj w aplikacji Mapy? Musisz najpierw pobrać odpowiednią mapę. Wymagane jest połączenie z internetem. Po pobraniu mapy możesz korzystać z niej offline.

Wybierz Aplikacje Wybierz Mapy > wybierz Kontynuuj* Wybierz ikonę Menu Wybierz Zarządzaj mapami Wybierz ikonę Szukaj** Wpisz nazwę kraju lub regionu Wybierz ikonę Pobierania

*Tylko przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Mapy **Możesz też wybrać Wszystkie mapy i wskazać interesujący Cię region