Wiadomości

Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Jak usunąć rozmowy

    1. Wybierz SMS
    2. Wybierz ikonę Ołówka
    3. Wybierz rozmowy, które chcesz usunąć
    4. Wybierz Usuń
    5. Wybierz ponownie Usuń

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