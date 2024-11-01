Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Aplikacja Notatek

    Jak usuwać notatki

    1. Wybierz Aplikacje
    2. Wybierz Notatki
    3. Wybierz ikonę Ołówka
    4. Zaznacz Pole wyboru obok notatki lub notatek, które chcesz usunąć
    5. Wybierz Usuń
    6. Ponownie wybierz Usuń

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