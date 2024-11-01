Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

    Wróć

    Prywatność i bezpieczeństwo

    Jak zablokować numer podczas przychodzącego połączenia

    1. Wybierz ikonę Zablokuj
    2. Wybierz Zablokuj numer

    Inne przydatne materiały