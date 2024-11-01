Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Rozwiązywanie problemów

    Kompakt

    Co zrobić, gdy aktualizacja systemu operacyjnego nie powiedzie się

    Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, możesz spróbować kilku rzeczy. Przywrócenie ustawień fabrycznych to ostateczność!

    1. Ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji i spróbuj ponownie
    2. Upewnij się, że masz stabilne połączenie internetowe
    3. Jeśli nie masz Wi-Fi, sprawdź, czy pobieranie z wykorzystaniem danych komórkowych jest włączone
    4. Uruchom urządzenie ponownie
    5. W ostateczności: przywróć ustawienia fabryczne
    6. Jeśli żadne z powyższych nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z obsługą klienta

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