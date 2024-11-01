Rozwiązywanie problemów
Co zrobić, gdy aktualizacja systemu operacyjnego nie powiedzie się
Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, możesz spróbować kilku rzeczy. Przywrócenie ustawień fabrycznych to ostateczność!
- Ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji i spróbuj ponownie
- Upewnij się, że masz stabilne połączenie internetowe
- Jeśli nie masz Wi-Fi, sprawdź, czy pobieranie z wykorzystaniem danych komórkowych jest włączone
- Uruchom urządzenie ponownie
- W ostateczności: przywróć ustawienia fabryczne
- Jeśli żadne z powyższych nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z obsługą klienta