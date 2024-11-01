Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

    Wróć

    Aktualizowanie Kompakta

    Jak zaktualizować MuditaOS K na Kompakcie

    Powiadomienie o dostępności nowej aktualizacji oprogramowania będzie widoczne na szczycie Centrum sterowania. Możesz też samodzielnie sprawdzić dostępność aktualizacji.

    1. Upewnij się, że Kompakt jest połączony z internetem
    2. Wybierz powiadomienie o nowej aktualizacji MuditaOS K
    3. Wybierz Aktualizuj
    4. W razie potrzeby: przeczytaj, zaznacz odpowiednie pole wyboru i wybierz Zgadzam się na warunki licencji
    5. Aktualizacja zostanie automatycznie pobrana i skonfigurowana
    6. Wybierz Uruchom ponownie

    Inne przydatne materiały