Aktualizowanie Kompakta
Jak zaktualizować MuditaOS K na Kompakcie
Powiadomienie o dostępności nowej aktualizacji oprogramowania będzie widoczne na szczycie Centrum sterowania. Możesz też samodzielnie sprawdzić dostępność aktualizacji.
- Upewnij się, że Kompakt jest połączony z internetem
- Wybierz powiadomienie o nowej aktualizacji MuditaOS K
- Wybierz Aktualizuj
- W razie potrzeby: przeczytaj, zaznacz odpowiednie pole wyboru i wybierz Zgadzam się na warunki licencji
- Aktualizacja zostanie automatycznie pobrana i skonfigurowana
- Wybierz Uruchom ponownie