Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Aplikacja Pogody

    Jak otworzyć Pogodę

    1. Naciśnij przycisk Centrum sterowania
    2. Wybierz widget Pogoda
    Możesz także odkryć ikonę aplikacji i otwierać ją, wybierając Aplikacje > Pogoda

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