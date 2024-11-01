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    Oddech

    Czy słyszałeś, że prawidłowe oddychanie?
    może pomóc Ci stać się zdrowszym?

    Zacznijmy od podstaw, a skończmy na praktycznym
    wskazówki dla tych, którzy chcą zacząć
    ich zdrowa podróż oddechowa.

    Oddychanie z Muditą

    Oddech

    Podstawowa funkcja ciała

    Oddychanie ma fundamentalne znaczenie dla ludzkiego życia. Każdy system w naszym ciele opiera się o to, naturalnie, każda część twojego ciała potrzebuje tlenu, aby przetrwać. Pomyśl o tym: oddychanie jest pierwszą i ostatnią rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobisz. Zwykle robimy to automatycznie i nie myślimy o oddychaniu. To się po prostu dzieje. Jednak, mimo że nie analizujemy tego przez cały czas, ma to duży wpływ na nasze ciało, a także na nasz umysł i emocje. Dlatego bardzo ważne jest lepsze zrozumienie oddychania.

    Umysł, ciało i emocje

    Właściwe oddychanie nie tylko pomaga zwiększyć naszą świadomość i poziom świadomości, ale udowodniono również, że pomaga w trawieniu, równowadze, właściwej postawie, zmianie fal mózgowych i obniżeniu poziomu stresu. Oddech jest integralną częścią prawie wszystkich procesów zachodzących w naszym ciele. Nasze ciało reaguje na nasz umysł, jednak jesteśmy również w stanie wpływać na nasze myśli i emocje poprzez świadome kontrolowanie naszego ciała. [1]

    Wiek nie ma znaczenia – ćwiczenie świadomego oddychania może mieć korzystny wpływ.

    Age doesn't matter - conscious breathing is for everyone.

    Wyjaśniając biologię

    Etapy oddychania

    Istnieją trzy elementy, które współpracują ze sobą, aby umożliwić Ci zaczerpnięcie oddechu: płuca, przepona i mięśnie międzyżebrowe. Przed wdechem przepona, główny mięsień używany do oddychania, jest rozluźniona lecz nadęta. Kiedy bierzesz wdech, przepona kurczy się podczas wdechu, a następnie powietrze przepływa przez nos w odpowiedzi. Podczas wydechu mięśnie międzyżebrowe i przepona rozluźniają się, wracając do swojego pierwotnego stanu, powodując skurcz płuc i klatki piersiowej, wypychając powietrze z płuc i wyrzucając w ten sposób dwutlenek węgla.

    Proces wymiany tlenu w płucach.

    Wdech

    Gdy Twoje płuca się rozszerzają, powietrze dostaje się do nosa i jest ogrzewane i nawilżane. Następnie przemieszcza się w dół tchawicy do oskrzeli – przewodów łączących tchawicę z płucami. Kiedy powietrze dociera do płuc, dostaje się do pęcherzyków płucnych (worków powietrznych), gdzie tlen jest przekazywany do krwiobiegu. W tym samym czasie dwutlenek węgla przemieszcza się z krwiobiegu do płuc, dzięki czemu możemy go wydychać.

    Wydech

    Podczas wydechu przepona rozluźnia się z powrotem, zmniejszając ilość powietrza w płucach. Gdy przestrzeń w klatce piersiowej zmniejsza się, powietrze bogate w dwutlenek węgla jest wypychane z płuc i tchawicy, a następnie przez nos. Każdy nasz oddech umożliwia pełną wymianę tlenu, która jest niezbędna do dotleniania organizmu i pozbycia się dwutlenku węgla.

    A jak Ty oddychasz?

    Każdy może cieszyć się zdrowym oddychaniem, pod warunkiem, że jest wykonywany we właściwy sposób.

    Nieprawidłowe oddychanie

    To, że mimowolnie oddychamy, nie oznacza, że robimy to prawidłowo. Chociaż oddychanie jest procesem naturalnym i każdy z nas rodzi się z umiejętnością pełnego zaangażowania przepony, z wiekiem zwykle wyzbywamy się tego nawyku. Ze względu na stres, większość ludzi ma tendencję do płytszego oddychania, górną częścią klatki piersiowej. Nie używają właściwie przepony, a pobieranie tlenu przez płuca jest nieefektywne. To z kolei prowadzi do płytkiego oddychania, co pozbawia organizm tlenu potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania.

    Improper breathing

    Prawidłowe oddychanie - oto jak to zrobić

    Według American Lung Association (ALA) prawidłowe oddychanie polega na oddychaniu przez nos. Chociaż oddychanie przez usta jest czasem konieczne, np. podczas ćwiczeń, to używanie nosa do oddychania może spowolnić oddech, umożliwić nozdrzom filtrowanie toksyn i alergenów z powietrza, a także w razie potrzeby ogrzewać i nawilżać powietrze.
    Kiedy oddychasz przeponą, dolna część klatki piersiowej rozszerza się, podobnie jak górna część brzucha - wraz z ruchem w górę wszystkich żeber - w zależności od głębokości oddechu.

    Healthy breath

    Oddychanie: proste, ale kluczowe

    Prawidłowe oddychanie to lepsze zdrowie. Pomaga regulować ważne funkcje, takie jak tętno i ciśnienie krwi.
    Może również wzmocnić prawidłową mechanikę ciała, która wywiera mniejszy nacisk na Twoje ciało podczas ruchu.
    Dlaczego jest to takie ważne?

    • Mindful breathing and heart health

      Zdrowe serce

      Serce i płuca współpracują ze sobą, aby zapewnić organizmowi bogatą w tlen krew, której potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Kilka badań wykazało, jak głębokie lub przeponowe oddychanie może spowolnić tętno i obniżyć ciśnienie krwi. Możesz mieć zdrowsze serce, biorąc głęboki oddech przez nos.
      Według ClevelandHeartLab® branie długich, głębokich oddechów przez nos nie tylko pomaga zredukować stres i daje efekt całkowitego uspokojenia, ale także pomaga uwolnić tlenek azotu, substancję chemiczną, która, jak wykazano, rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa przepływ krwi , obniżają ciśnienie krwi, a nawet zapobiegają gromadzeniu się płytek zatykającej tętnice.

    • Mindful breathing and digestion and abdominal health

      Trawienie i zdrowy brzuch

      Tlen poprawia również pracę naszego przewodu pokarmowego. Kiedy nasze narządy trawienne otrzymują odpowiednią ilość tlenu, wzrasta ich zdolność do wchłaniania składników odżywczych. To z kolei pomaga nam utrzymać wagę, ponieważ odpowiednia jej ilość może pomóc w efektywnym spalaniu tkanki tłuszczowej. Oddychanie przeponowe angażuje również mięśnie brzucha, co może przyczynić się do pozytywnych efektów treningu brzucha. Poruszanie mięśniami brzucha pomaga im pozostać silnymi i aktywnymi. Chociaż nie dostaniesz sześciopaku tylko przez oddychanie, odpowiednie techniki oddychania pomagają tym mięśniom pozostać napiętym i jędrnym.

    • Mindful breathing - Strong body and immune system

      Silny organizm i układ odpornościowy

      Prawidłowe oddychanie sprzyja pełnej wymianie tlenu, co wspomaga detoksykację organizmu. Kiedy oddychasz prawidłowo, tlen dociera do każdej komórki w całym ciele, w tym do komórek tworzących układ odpornościowy. Twój układ odpornościowy zostaje wzmocniony, gdy komórki czerpią niezbędne składniki odżywcze z tlenu.

    • Mindful breathing - Strength and stamina

      Siła i wytrzymałość

      Niezależnie od tego, czy biegasz, jeździsz na rowerze, pływasz, boksujesz, czy trenujesz jakąkolwiek inną dyscyplinę sportu, musisz mieć dobrą kontrolę nad swoim oddechem. Głębokie oddychanie pomaga kontrolować duszność, zwiększa wytrzymałość, buduje wytrzymałość i zwiększa siłę mięśni.

    • Mindful breathing and Better sleep

      Lepszy sen

      Coraz więcej badań pokazuje, że prawidłowe techniki oddychania poprawiają sen i są skuteczne w walce z lękiem i bezsennością. Badania wykazały również, że oddychanie przeponowe stymuluje nerw błędny, co zmniejsza reakcję „walcz lub uciekaj”, która powoduje uczucie niepokoju lub napięcia. Prawidłowe oddychanie pomaga stłumić tę reakcję na stres, powodując uczucie relaksu.

    • Mindful breathing and Emotional awareness

      Świadmość emocjonolna

      Nasze uczucia i emocje są ściśle związane z oddechem. Kiedy jesteśmy smutni, często wzdychamy. W złości oddychamy szybko iw uścisku strachu oddychamy płytko iz góry klatki piersiowej. Z drugiej strony, kiedy jesteśmy zrelaksowani i zadowoleni, nasz oddech jest powolny i głęboki. Co zaskakujące, odwrócenie wzorca pozwala nam zmienić sposób, w jaki się czujemy. Na przykład powolne i głębokie oddychanie pozwala nam się bardziej zrelaksować. W konsekwencji kontrolowanie wzorca oddechu może prowadzić do odpowiednich emocji.

    • Mindful breathing and Improving focus

      Poprawa skupienia

      Prawidłowe oddychanie może znacznie poprawić koncentrację i pomóc lepiej się skoncentrować. Naukowcy z Trinity College Institute of Neuroscience i Global Brain Health Institute odkryli, że skoncentrowane oddychanie wpływa na poziom noradrenaliny, naturalnego przekaźnika chemicznego mózgu. Noradrenalina jest uwalniana do krwiobiegu, gdy jesteś ciekawy, skupiony lub pobudzony emocjonalnie. Zwiększa twoją uwagę na szczegóły i poprawia ogólny stan zdrowia mózgu poprzez promowanie wzrostu nowych połączeń nerwowych. Kiedy jesteś zestresowany, produkujesz za dużo noradrenaliny, co utrudnia koncentrację. Kiedy czujesz się ospały, produkujesz go za mało, co również utrudnia koncentrację.

    • Mindful breathing - Feeling more relaxed

      Czuję się bardziej zrelaksowany

      Poziom naturalnych hormonów dobrego samopoczucia, zwanych endorfinami, wzrasta w naszym ciele, gdy utrzymujemy prawidłowe oddychanie. Hormony te zmniejszają odczuwanie bólu i poprawiają ogólne samopoczucie. Być może masz już nawyk brania głębokiego oddechu, aby się uspokoić, gdy czujesz się zły, zdenerwowany, sfrustrowany lub niespokojny. Jednak regularna praktyka głębokiego oddychania może przynieść jeszcze większe korzyści. Chociaż szybki oddech często może być objawem stresu lub niepokoju, badania pokazują, że przejęcie kontroli nad naszym oddechem może również wpływać na to, jak się czujemy.

    Dlaczego „zapominamy” o prawidłowym oddychaniu?

    Stres to nowa epidemia

    WHO w 2016 r. wykazało, że ​​350 milionów ludzi żyje z depresją, stresem i lękiem. Stres jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju wielu chorób przewlekłych, zarówno fizjologicznych (rak, choroby układu krążenia), jak i psychicznych (lęk i depresja). Co powoduje ten bezprecedensowy poziom stresu w dzisiejszych społeczeństwach? Okazuje się, że większość stresu jest spowodowana zwykłymi wydarzeniami życiowymi: pracą, szkołą, finansami, rodzinnymi interakcjami społecznymi, oczekiwaniami.

    Głębokie oddychanie a stres

    Kiedy doświadczamy niepokoju, mamy tendencję do szybkiego, płytkiego oddechu. Nawet jeśli NIE jesteśmy pod wpływem stresu, możemy poczuć, że hiperwentylujemy, zwielokrotniając następstwo płytkich oddechów. Prowadzi to do stresu, który powoduje płytki oddech, co zwiększa stres i tak dalej w błędnym kole. Efekt może wywołać lawinę, tworząc napięcie, które może prowadzić do złej postawy i zaostrzenia chorób układu oddechowego, takich jak astma i POChP. Głębokie oddychanie pomaga rozluźnić napięte mięśnie (podobnie jak rozciąganie się), pomagając uwolnić napięcie, które zwykle powstaje w wyniku stresu, z jakim stykamy się na co dzień.

    Stres to nowa epidemia, a uważne oddychanie może być świetnym narzędziem do poprawy naszego zdrowia.

    Stress is the new epidemic and mindful breathing might be a great tool to improve our health.

    Ćwiczenia oddechowe – dbanie o siebie dla każdego

    Teraz, gdy rozumiesz już niektóre fizyczne i fizjologiczne skutki płytkiego oddychania, odkryj wszystkie korzyści płynące z głębokiego oddychania, wykonując specjalne ćwiczenia i trenując ciało, aby oddychało głębiej, naturalnie.

    Ćwiczenie oddechowe

    Oddychanie pudełkowe, czasami określane również jako oddychanie czterokwadratowe, jest zwykle używane do zresetowania, uspokojenia i ponownego skupienia.

    - Wdech przez 4 sekundy
    - Wstrzymaj oddech przez 4 sekundy
    - Wydychaj przez 4 sekundy
    - Trzymaj płuca puste przez 4 sekundy


    Kilka minut tego ćwiczenia pozwoli Ci się uspokoić i skoncentrować na zadaniach bez powodowania senności.

    Spójny oddech

    Oddychanie koherentne to forma oddychania, która polega na wykonywaniu długich, powolnych oddechów z szybkością około sześciu na minutę.

    - Wdech przez 4 sekundy
    - Wydech przez 6 sekund

    Powtórz cykl kilka razy, świadomie koncentrując się na oddechu, aby poczuć więcej spokoju. Spójne oddychanie, zwane również głębokim oddychaniem, pomaga uspokoić organizm poprzez wpływ na autonomiczny układ nerwowy.

    Oddech 4-7-8

    Technika oddychania 4-7-8 jest często używana w medytacji lub innych technikach relaksacyjnych, takich jak joga i pranayama. Ćwicz 4-7-8 przed zaśnięciem, ponieważ pomaga to szybciej zasnąć i poprawia jakość snu.

    - Wdech przez 4 sekundy
    - Wstrzymaj oddech na 7 sekund
    - Wydychaj powoli przez 8 sekund

    Nie martw się, jeśli nie będziesz w stanie wykonać pełnego ćwiczenia za pierwszym razem, próbuj dalej, a dotrzesz do celu.

    Jak ćwiczyć ćwiczenia oddechowe z Mudita Moment Automatic?

    Ćwiczenia oddechowe z Mudita Moment Automatic

    Spójrz na kropkowany wzór na zegarku. Każda kropka reprezentuje 4-sekundowy interwał. Dostosuj oddech do wskazówki sekundowej na zegarku, obserwuj ruch i sposób, w jaki dociera do każdej kropki. Ważne jest, aby wdech i wydech miały taki sam czas trwania, aby zachować ten sam, stopniowy przepływ oddechu na każdym kroku. Dzięki Mudita Moment Automatic możesz wykonywać wszystkie ćwiczenia oddechowe oparte na 4-sekundowych interwałach, takie jak głębokie oddychanie.

    Jak włączyć zdrowe wzorce oddychania do codziennego życia?

    Oddychanie dla początkujących

    Prawidłowe oddychanie jest zdecydowanie użytecznym narzędziem dla umysłu i ciała. Oddech, w przeciwieństwie do wielu form współczesnych terapii i praktyk, nie wymaga specjalnego sprzętu ani przestrzeni. Wszystko czego potrzebujesz, to chęć zwrócenia uwagi na chwilę lub dwie do wewnątrz. Jeśli zastanawiasz się, kiedy i od czego zacząć, co powiesz na ćwiczenia, o których już przeczytałeś?

    Breathing exercises are easy to try even for beginners.

    Breathing exercises are easy to try even for beginners.

    Ważne jest ustalenie rutyny

    Staraj się skoncentrować na oddychaniu o tej samej porze każdego dnia, czy to zaraz po przebudzeniu się rano, przed pójściem spać każdego wieczoru w ramach wieczornej rutyny, czy też podczas popołudniowej kawy. Koncentrując się na oddechu o tej samej porze każdego dnia, praca z oddechem stanie się drugą naturą i częścią codziennej rutyny, podobnie jak poranna filiżanka kawy.

    Creating a dedicated time for breathing exercises might bring more calmness and lightness to your life.

    Bring more calmness to your life by staring a routine.

    Nawet trzy minuty dziennie są korzystne

    Nawet jeśli miałeś gorączkowy dzień, oto proste sposoby na znalezienie chwili spokoju i przećwiczenie skutecznych technik oddechowych, które pomogą Ci poczuć się lepiej.
    Co może być korzystne w prawidłowym oddychaniu? Że nawet kilka minut praktyki może przynieść natychmiastowe korzyści dla naszego zdrowia i ogólnego samopoczucia. Istnieje również wiele długoterminowych korzyści ze zdrowego oddychania. Kilka spokojnych minut dla siebie, aby zwolnić, zrelaksować się, zresetować i ponownie skupić się na wyzwaniach, które czekają na Ciebie każdego dnia.

    Small relaxing breaks during stressful day are very important.

    Small relaxing breaks during stressful day are very important.

    Zostań z nami jeszcze trochę

    Jeśli chcesz przeczytać więcej na tematy związane ze zdrowym oddychaniem i medytacją, odwiedź Blog Mudita. Możesz również dołączyć do naszej społeczności na forum, gdzie omawiamy pomysły i wymieniamy się informacjami na temat wszystkich rzeczy związanych z cyfrowym dobrostanem.

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    Bezpieczeństwo przede wszystkim!

    Należy pamiętać, że zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem jakichkolwiek ciągłych ćwiczeń oddechowych. Zwłaszcza, jeśli masz jakiekolwiek istniejące schorzenia lub choroby związane z układem oddechowym lub sercowo-naczyniowym, odczuwasz przewlekły ból, jeśli jesteś w ciąży, myślisz, że możesz być w ciąży lub planujesz zajść w ciążę. W przypadku złego samopoczucia po wykonaniu ćwiczeń oddechowych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.