Oddech

Podstawowa funkcja ciała

Oddychanie ma fundamentalne znaczenie dla ludzkiego życia. Każdy system w naszym ciele opiera się o to, naturalnie, każda część twojego ciała potrzebuje tlenu, aby przetrwać. Pomyśl o tym: oddychanie jest pierwszą i ostatnią rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobisz. Zwykle robimy to automatycznie i nie myślimy o oddychaniu. To się po prostu dzieje. Jednak, mimo że nie analizujemy tego przez cały czas, ma to duży wpływ na nasze ciało, a także na nasz umysł i emocje. Dlatego bardzo ważne jest lepsze zrozumienie oddychania.

Umysł, ciało i emocje

Właściwe oddychanie nie tylko pomaga zwiększyć naszą świadomość i poziom świadomości, ale udowodniono również, że pomaga w trawieniu, równowadze, właściwej postawie, zmianie fal mózgowych i obniżeniu poziomu stresu. Oddech jest integralną częścią prawie wszystkich procesów zachodzących w naszym ciele. Nasze ciało reaguje na nasz umysł, jednak jesteśmy również w stanie wpływać na nasze myśli i emocje poprzez świadome kontrolowanie naszego ciała.