Źródła promieniowania dzielą się na dwie główne kategorie: naturalne i sztuczne. Promieniowanie zawsze było naturalną częścią środowiska.
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Promieniowanie wywołane przez człowieka jest emitowane przez około 150 lat, a odkąd wynalazki rewolucji przemysłowej weszły do powszechnego użytku, jesteśmy również częścią rewolucji cyfrowej. Uważa się, że sztuczne źródła promieniowania odpowiadają za około 15% całkowitej ekspozycji. Jeszcze wyższy poziom narażenia (50%) może dotyczyć krajów uprzemysłowionych ze względu na szerszy dostęp do technologii[5]
Radiacja i SAR
Świadome korzystanie z technologii
Celem tej strony jest edukacja wszystkich zainteresowanych tematem współczynnika SAR. Nie chodzi nam o to, by zupełnie przestać korzystać z urządzeń elektronicznych. Naszym celem po prostu jest zachęcenie do bardziej świadomego korzystania z nich.
Promieniowanie niejonizujące znajduje się na dolnym końcu widma elektromagnetycznego i jest formą promieniowania niskoenergetycznego. Ten rodzaj promieniowania jest również znany jako promieniowanie o ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF). Promieniowanie niejonizujące różni się od promieniowania jonizującego (IR), ponieważ promieniowanie niejonizujące nie niesie wystarczającej energii do zerwania wiązań molekularnych i jonizacji atomów, tak jak promieniowanie jonizujące. Nie oznacza to jednak, że dłuższa ekspozycja na promieniowanie niejonizujące nie jest szkodliwa, wiemy, że tak właśnie jest.
Większość z nas wie, że odrobina promieniowania UV może być przydatna, ponieważ pomaga naszemu organizmowi wytwarzać witaminę D. Jednak zbyt duża ekspozycja może powodować problemy, takie jak uszkodzenia na poziomie molekularnym (np. oparzenia słoneczne). Kiedy światło słoneczne dociera do Ziemi, składa się głównie z promieniowania niejonizującego, ponieważ atmosfera odfiltrowuje jonizujące promienie ultrafioletowe za pomocą gazów, takich jak tlen.
Pomiary i limity SAR
Standardy poziomu SAR pojawiły się stosunkowo niedawno.
Przez długi czas nie było ustalonych standardów SAR w branżach telefonii komórkowej, ponieważ nie było żadnych wytycznych rządowych, które by tego wymagały.[6]Jednak w Stanach Zjednoczonych (Federalna Komisja Komunikacji) FCC ustaliła wytyczne dotyczące bezpieczeństwa częstotliwości radiowych, które teraz muszą spełniać wszystkie telefony przed sprzedażą w USA (1992).
W Europie „Zalecenie Rady Europejskiej 519/1999/WE w sprawie wytycznych dotyczących narażenia na promieniowanie, przyjęło zalecenia Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (Wytyczne ICNIRP 1998).” Poniżej możesz zobaczyć aktualne normy odniesienia i limity.[7]
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Stany Zjednoczone
Limit SAR: 1.6 W/Kg w 1 g of tkanki
Wytyczne: Federal Communications Commission (FCC) Guidelines.
Odniesienie graniczne: American Standard ANSI C95.1 (ANSI 1992)
Europa
Limit SAR: 2.0 W/Kg w 10g tkanki
Wytyczne: European Specification ES 59005 (1998).
Odniesienie graniczne: ICNIRP Guidelines 1998 (ICNIRP 1998)
Australia
Limit SAR: 1.6 W/Kg w 1 g tkanki
Wytyczne: Australian Communications Authority (ACA) Standard.
Odniesienie graniczne: Australian Standard AS/NZS 2772.1 (ACA RS 1999)
Standardy pomiaru ewoluują, aby lepiej odzwierciedlać rzeczywiste użytkowanie telefonów.
Wcześniej, testowany telefon znajdował się w odległości 15-25 mm od fantomu, co nie przypomina rzeczywistego sposobu trzymania telefonu komórkowego podczas użytkowania.[9] Ostatnio to się zmieniło, aby poprawić środki ostrożności. Testowanie wartości SAR telefonów zostało przesunięte do 5 mm, co pokazuje, że branżowe standardy bezpieczeństwa dotyczące telefonów komórkowych uległy poprawie, ponieważ bardziej naśladują to, jak większość ludzi trzyma telefon przy uchu.[10]Każdy telefon jest zaprojektowany tak, aby wykorzystywać minimalną moc wymaganą do połączenia z siecią, więc rzeczywisty poziom SAR telefonu komórkowego powinien być poniżej tej wartości.
Naukowcy zaniepokojeni zagrożeniami związanymi z promieniowaniem EMF złożyli następujące postulaty:
Przejrzystość finansowa
Media ujawniają relacje finansowe ekspertów z branżą, powołując się na ich opinie dotyczące aspektów BHP związanych z technologiami emitującymi pola elektromagnetyczne.
Lepsze przepisy
Należy wzmocnić wytyczne i standardy regulacyjne. Wymagane jest umieszczanie na sprzedawanych telefonach komórkowych etykiet ostrzegawczych, aby informować klientów o możliwych skutkach ubocznych ich używania.
Świadomość społeczna
Opinia publiczna powinna być w pełni poinformowana o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia związanych z energią elektromagnetyczną i nauczyć się strategii redukcji szkód.
Badania
Rządy finansują szkolenia i badania w zakresie pól elektromagnetycznych i zdrowia, które są niezależne od przemysłu i nakazują współpracę przemysłu z naukowcami.
Trening medyczny
Specjaliści medyczni powinni być edukowani na temat biologicznych skutków energii elektromagnetycznej i wymagać szkolenia w zakresie leczenia pacjentów z wrażliwością elektromagnetyczną.
Zdrowsza energia elektryczna
Odpowiedzialne wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucje i monitorowanie energii elektrycznej utrzymując odpowiednią jakość energii i zapewniając prawidłowe okablowanie elektryczne w celu zminimalizowania szkodliwych prądów doziemnych.
Obszary wolne od promieniowania
Należy ustanowić obszary wolne od promieniowania. Osoby elektronadwrażliwe nie mogą mieszkać w pobliżu urządzeń elektronicznych, które emitują promieniowanie. Żadnych routerów WiFi (nawet z innych domów w okolicy), żadnych inteligentnych liczników i wież telefonii komórkowej.
Ochrona
Dzieci i kobiety w ciąży powinny być chronione. Ochrona najmłodszych jest sprawą najwyższej wagi. Jak wiemy, naukowo udowodniono, że dzieci są bardziej narażone na niekorzystne skutki zdrowotne związane z promieniowaniem.
Zdrowsze produkty
Należy zachęcać producentów do opracowywania bezpieczniejszych technologii. W wielu krajach uważa się, że ochrona szkół i przedszkoli przed szkodliwym promieniowaniem WiFi jest kluczowa. Staje się powodem do niepokoju dla rządów.
Projekt GERoNIMO
Jednym z badań, które mogą być interesujące, jest projekt Generalized EMF przy użyciu nowatorskich metod (GERoNIMO). Rozpoczęty w 2014 roku jako zintegrowane podejście od badań do oceny ryzyka i wsparcia zarządzania ryzykiem. [16]Wsparcie finansowe badania zapewniła Unia Europejska (umowa o dotację 603794), a także lokalne i krajowe źródła finansowania. ISGlobal obejmuje 19 partnerów z 13 krajów i prowadząc ten projekt pokazuje, że istnieje realna troska społeczeństwa o informacje dotyczące tematu promieniowania mobilnego.
Badania nad skutkami zdrowotnymi promieniowania
Badanie z Kanady wykazało, że telefonu trzeba używać tylko przez około 550 godzin życia, aby nieznacznie zwiększyć ryzyko zachorowania na glejaka.[17]Kilka lat temu inne badanie wykazało korelację między fragmentacją DNA po napromienianiu a ruchliwością nasienia, która może prowadzić do niepłodności.[18][19][20]Skutki zdrowotne u ludzi wymagają dalszych badań, ale mogą obejmować guzy mózgu,[21][22][23][24]choroba Alzheimera[25][26]problemy z mową,[27] czy zmiejszona produkcja melatoniny.[28]Wydaje się, że inne skutki dla ludzi obejmują również białaczkę[29] oraz zwiększona przepuszczalność bariery krew-mózg.[29][30]
Ryzyko ekspozycji mózgu na RF-EMF
Opublikowane badanie przeprowadzone przez Swiss TPH[31] w
współpraca z projektem Unii Europejskiej GERoNiMO mówi, że
skumulowana ekspozycja mózgu na RF-EMF w wyniku używania telefonu komórkowego w ciągu jednego roku może
mają negatywny wpływ na rozwój wydajności pamięci figuralnej
u młodzieży. Badania znalazły wstępne dowody sugerujące, że
RF-EMF może wpływać na funkcje mózgu, takie jak pamięć figuralna w regionach, które:
są najbardziej narażone podczas korzystania z telefonu komórkowego. Ustalenia nie dostarczają
rozstrzygające dowody skutków przyczynowych i powinny być interpretowane z
ostrożność do czasu potwierdzenia w innych populacjach. Skojarzenia z mediami
używaj parametrów przy niskich ekspozycjach na RF-EMF nie zapewniały jasnych lub
konsekwentne wspieranie efektów korzystania z mediów niezwiązanych z RF-EMF (z
możliwy wyjątek konsekwentnych pozytywnych skojarzeń między werbalnym
pamięć i czas trwania ruchu danych). Nie jest jeszcze jasne, który mózg
procesy mogą być potencjalnie naruszone i jaki mechanizm biofizyczny
może odgrywać pewną rolę.
Kto powinien być szczególnie ostrożny, jeśli chodzi o wartości SAR?
Dowody przedstawione na tej stronie wskazują, że wszyscy powinniśmy dbać o wartość SAR naszych urządzeń elektronicznych. Jednak niektóre osoby mogą być bardziej zainteresowane ograniczeniem narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne niż inne.
Promieniowanie jest wszędzie
Promieniowanie naturalne zawsze było częścią naszego środowiska.[44] Jednak ilość promieniowania wytworzonego przez człowieka, na które jesteśmy narażeni, gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci.[45] Jest to spowodowane coraz większą liczbą urządzeń technologicznych, którymi się otaczamy.
W miarę jak coraz bardziej polegamy na naszych urządzeniach, to, co kiedyś było
uważane za nadmierne korzystanie ze smartfonów zostało znormalizowane.
Dlaczego powinno Cię to obchodzić?
Wśród naukowców i opinii publicznej rośnie zaniepokojenie potencjalnie szkodliwymi skutkami, jakie promieniowanie mobilne może mieć na nasze zdrowie. Dowód
i badania w tej dziedzinie istnieją, ale jest zapotrzebowanie
więcej, ponieważ niektórzy ludzie wciąż pozostają nieprzekonani.
Implikacje zdrowotne
Badania wykazały wstępne dowody sugerujące, że RF-EMF może wpływać na funkcje mózgu, takie jak pamięć figuralna w regionach, które są najbardziej narażone podczas korzystania z telefonu komórkowego. Dzieci są bardziej wrażliwe niż dorośli, jeśli chodzi o ekspozycję na pola elektromagnetyczne.
Warto pamiętać, że niektóre z wynalazków
które były szeroko stosowane w historii, zajęły badaczom dziesięciolecia
udowodnić ich szkodliwy wpływ.
Shoe-fitting fluoroscope is invented and installed in first shoe stores.
The long-term risks from chronic exposure to radiation began to emerge, showing genetic effects
A number of professional organizations had issued warnings about the continued use of shoe-fitting fluoroscopes
Shoe-fitting fluoroscope stop being installed in shoe stores across U.S. and Europe. Goverments impose stricter standards on X-ray usage for medical purposes
Shoe-fitting fluoroscope is invented and installed in first shoe stores.
First commercial cigarettes are made.
First commercial cigarettes are made.
Martin Cooper, a Motorola researcher and executive, made the first mobile telephone call from handheld subscriber equipment.
First important research that proved an increased risk for brain tumor in the anatomical area close to the use of a mobile phone
In 2011 mobile phone radiation was classified as a possible carcinogen by the International Agency for Research on Cancer.
Around half of the world population is connected by mobile phones
What will be the next major discovery?
Martin Cooper, a Motorola researcher and executive, made the first mobile telephone call from handheld subscriber equipment.
Using X-ray in shoe stores was the best way to find the perfect size
and to provide store workers, who operated the machines, with skin diseases
and to provide store workers, who operated the machines, with skin diseases
or at least we thought so, for many years.
Using mobile phones does not endanger my health
Not after using it for one day
Cieszyć się dobrym samopoczuciem innych ludzi
Mudita to buddyjskie określenie radości, która ma swoje źródło w pomyślności innych ludzi. Jest to termin, który najlepiej oddaje nasz�ą misję.
Zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka
Ambicją Mudity jest projektowanie elektroniki użytkowej, która stawia zdrowie fizyczne i psychiczne na pierwszym miejscu, z czynnikiem ludzkim w centrum wszystkiego, co robimy.
Lepsza edukacja i świadomość
Chcemy poprawić edukację w zakresie technologii, a także pomóc ludziom poczuć się spełnionymi i zadowolonymi z tego, co mają.
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