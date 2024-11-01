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    Radiacja i SAR

    Świadome korzystanie z technologii

    Celem tej strony jest edukacja wszystkich zainteresowanych tematem współczynnika SAR. Nie chodzi nam o to, by zupełnie przestać korzystać z urządzeń elektronicznych. Naszym celem po prostu jest zachęcenie do bardziej świadomego korzystania z nich.

    Mudita Kompakt SAR value
    1920 1080 (2) (1)

    Źródła promieniowania

    Źródła promieniowania dzielą się na dwie główne kategorie: naturalne i sztuczne. Promieniowanie zawsze było naturalną częścią środowiska.

    [1][2][3][4]

    Promieniowanie wywołane przez człowieka jest emitowane przez około 150 lat, a odkąd wynalazki rewolucji przemysłowej weszły do powszechnego użytku, jesteśmy również częścią rewolucji cyfrowej. Uważa się, że sztuczne źródła promieniowania odpowiadają za około 15% całkowitej ekspozycji. Jeszcze wyższy poziom narażenia (50%) może dotyczyć krajów uprzemysłowionych ze względu na szerszy dostęp do technologii[5]

    Źródła promieniowania (2016)

    Source of radiation (2016)

    Promieniowanie elektromagnetyczne jest klasyfikowane na podstawie jego częstotliowści lub długości fali

    Wykres widma promieniowania (ukazujący promieniowanie niejonizujące i jonizujące) https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_niejonizuj%C4%85ce

    Radiation spectrum diagram (showing non-ionizing and ionizing radiations) https://en.wikipedia.org/wiki/Non-ionizing_radiation

    Promieniowanie niejonizujące znajduje się na dolnym końcu widma elektromagnetycznego i jest formą promieniowania niskoenergetycznego. Ten rodzaj promieniowania jest również znany jako promieniowanie o ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF). Promieniowanie niejonizujące różni się od promieniowania jonizującego (IR), ponieważ promieniowanie niejonizujące nie niesie wystarczającej energii do zerwania wiązań molekularnych i jonizacji atomów, tak jak promieniowanie jonizujące. Nie oznacza to jednak, że dłuższa ekspozycja na promieniowanie niejonizujące nie jest szkodliwa, wiemy, że tak właśnie jest.

    Większość z nas wie, że odrobina promieniowania UV może być przydatna, ponieważ pomaga naszemu organizmowi wytwarzać witaminę D. Jednak zbyt duża ekspozycja może powodować problemy, takie jak uszkodzenia na poziomie molekularnym (np. oparzenia słoneczne). Kiedy światło słoneczne dociera do Ziemi, składa się głównie z promieniowania niejonizującego, ponieważ atmosfera odfiltrowuje jonizujące promienie ultrafioletowe za pomocą gazów, takich jak tlen.

    Wartość współczynnika absorpcji swoistej

    Współczynnik absorpcji swoistej (SAR) definiuje się jako absorpcja niejonowego promieniowania przez tkankę mięśniową.[6] Każdy telefon ma jakąś wartość SAR.
    Informacje o jego poziomach, można uzyskać w ustawieniach urządzenia lub w internetowych bazach danych monitorujących SAR. W taki sam sposób, w jaki żywność opisuje skład na opakowaniu, urządzenia elektromagnetyczne powinny ogłaszać poziom SAR.

    Wszystkie telefony zawierają informacje, które ostrzegają przed bezpośrednim kontaktem urządzenia z głową lub ciałem.

    All phones contain information which warns against keeping your device in direct contact with your head or body.

    Pomiary i limity SAR

    Standardy poziomu SAR pojawiły się stosunkowo niedawno.

    Przez długi czas nie było ustalonych standardów SAR w branżach telefonii komórkowej, ponieważ nie było żadnych wytycznych rządowych, które by tego wymagały.[6]Jednak w Stanach Zjednoczonych (Federalna Komisja Komunikacji) FCC ustaliła wytyczne dotyczące bezpieczeństwa częstotliwości radiowych, które teraz muszą spełniać wszystkie telefony przed sprzedażą w USA (1992).

    W Europie „Zalecenie Rady Europejskiej 519/1999/WE w sprawie wytycznych dotyczących narażenia na promieniowanie, przyjęło zalecenia Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (Wytyczne ICNIRP 1998).” Poniżej możesz zobaczyć aktualne normy odniesienia i limity.[7]

    Przeczytaj najnowsze raporty związane z SAR dla Mudita Pure.

    FCC SAR Report | CE SAR Report

    • Stany Zjednoczone

      Limit SAR: 1.6 W/Kg w 1 g of tkanki

      Wytyczne: Federal Communications Commission (FCC) Guidelines.
      Odniesienie graniczne: American Standard ANSI C95.1 (ANSI 1992)

    • Europa

      Limit SAR: 2.0 W/Kg w 10g tkanki

      Wytyczne: European Specification ES 59005 (1998).
      Odniesienie graniczne: ICNIRP Guidelines 1998 (ICNIRP 1998)

    • Australia

      Australia

      Limit SAR: 1.6 W/Kg w 1 g tkanki

      Wytyczne: Australian Communications Authority (ACA) Standard.
      Odniesienie graniczne: Australian Standard AS/NZS 2772.1 (ACA RS 1999)

    Specjaliści wykorzystują fantomowy model ludzkiej głowy i ciała do pomiaru wartości SAR.

    „W SAM'ie (Specific Anthropomorphic Mannequin) napełnia się manekin cieczą fantomową, która symuluje właściwości elektryczne ludzkiej głowy. Następnie za pomocą miniaturowej sondy skanowane jest pole elektryczne napromieniowane z badanego telefonu komórkowego i uzyskuje się wartość SAR. W procedurze testowej wyniki należy mierzyć co najmniej w czterech pozycjach telefonu, tj. po prawej i lewej stronie głowy, w pozycji pochylenia i w okolicach policzków, aby znaleźć maksymalny SAR dla wszystkich pasm częstotliwości.”[8]

    Znajomość wartości SAR telefonu jest niezbędna, jeśli chodzi o rozsądne korzystanie z telefonu komórkowego.

    Knowing the SAR value of your phone is essential when it comes to reasonable mobile phone use.

    Fantomowe części ciała wypełnione są płynami, które symulują charakterystykę absorpcji częstotliwości radiowych przez ludzkie tkanki. Płyny są zależne od częstotliwości, więc standaryzowany płyn do pomiaru przy 1800 MHz będzie się różnił od pomiaru przy 900 MHz. Różnice w skalach w USA i UE pojawiają się z powodu nieco odmiennych sposobów pomiaru poziomów SAR.

    Telefony komórkowe muszą zostać przetestowane pod kątem współczynnika absorpcji swoistej (SAR) przed wprowadzeniem do sprzedaży.

    Mobile phones are required to be tested for their specific absorption rate (SAR) before going on sale.

    Standardy pomiaru ewoluują, aby lepiej odzwierciedlać rzeczywiste użytkowanie telefonów.

    Wcześniej, testowany telefon znajdował się w odległości 15-25 mm od fantomu, co nie przypomina rzeczywistego sposobu trzymania telefonu komórkowego podczas użytkowania.[9] Ostatnio to się zmieniło, aby poprawić środki ostrożności. Testowanie wartości SAR telefonów zostało przesunięte do 5 mm, co pokazuje, że branżowe standardy bezpieczeństwa dotyczące telefonów komórkowych uległy poprawie, ponieważ bardziej naśladują to, jak większość ludzi trzyma telefon przy uchu.[10]Każdy telefon jest zaprojektowany tak, aby wykorzystywać minimalną moc wymaganą do połączenia z siecią, więc rzeczywisty poziom SAR telefonu komórkowego powinien być poniżej tej wartości.

    Technologia posunęła się do przodu w zastraszającym tempie, zwłaszcza jeśli chodzi o telefony komórkowe.

    SAR dla telefonów komórkowych ustalono w 1993 roku, kiedy korzystało z nich mniej niż 10% populacji.[11] Powstał, gdy prawie nie było transmisji danych. Podczas testowania urządzeń pod kątem zgodności z SAR wszystkie transmisje danych są wyłączone. Wykres przedstawia liczbę użytkowników telefonów komórkowych na całym świecie (ogółem) w latach 2015-2020. W 2019 r. prognozuje się, że liczba użytkowników telefonów komórkowych docelowo osiągnie 4,68 miliarda.


    Niestety większość producentów skupia się na budowaniu telefonów, które są cieńsze i szybsze, nie biorąc pod uwagę wartości SAR i wpływu, jaki może to mieć na zdrowie klientów.

    Sprawdź SAR swojego telefonu

    Prognozowana liczba użytkowników mobilnych na całym świecie od 2019 do 2023 (w miliardach) – Statista 2019

    Forecast number of mobile users worldwide from 2019 to 2023 (in billions) – Statista 2019

    Dlaczego powinniśmy dbać o zmniejszenie naszej ekspozycji na pola elektromagnetyczne?

    W 2011 roku Światowa Organizacja Zdrowia sklasyfikowała EMF jako potencjalny czynnik rakotwórczy.[12]

    Niezależni naukowcy z WHO oparli swoją opinię na wynikach badań nad rakiem zarówno u ludzi, jak i zwierząt, ale także na innych istotnych danych. Często odwołujemy się do tych danych, ponieważ są one weryfikowalnym dowodem na możliwe niekorzystne skutki zdrowotne korzystania z telefonu komórkowego.

    Innym ważnym argumentem jest to, że powstał międzynarodowy apel, w którym naukowcy wezwali do „ochrony przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne”.

    WHO sklasyfikowała EMF jako potencjalny czynnik rakotwórczy.

    WHO classified EMF as a possible carcinogen.

    Naukowcy zaniepokojeni zagrożeniami związanymi z promieniowaniem EMF złożyli następujące postulaty:

    • The media disclose experts’ financial relationships with the industry when citing their opinions regarding the health and safety aspects of EMF-emitting technologies.

      Przejrzystość finansowa

      Media ujawniają relacje finansowe ekspertów z branżą, powołując się na ich opinie dotyczące aspektów BHP związanych z technologiami emitującymi pola elektromagnetyczne.

    • Guidelines and regulatory standards should be strengthened. It is required to put warning labels on mobile phones for sale to keep customers informed about the possible side effects of using them.

      Lepsze przepisy

      Należy wzmocnić wytyczne i standardy regulacyjne. Wymagane jest umieszczanie na sprzedawanych telefonach komórkowych etykiet ostrzegawczych, aby informować klientów o możliwych skutkach ubocznych ich używania.

    • The public should be fully informed about the potential health risks from electromagnetic energy and taught harm reduction strategies.

      Świadomość społeczna

      Opinia publiczna powinna być w pełni poinformowana o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia związanych z energią elektromagnetyczną i nauczyć się strategii redukcji szkód.

    • Governments fund training and research on electromagnetic fields and health, which is independent of industry and mandate industry cooperation with researchers.

      Badania

      Rządy finansują szkolenia i badania w zakresie pól elektromagnetycznych i zdrowia, które są niezależne od przemysłu i nakazują współpracę przemysłu z naukowcami.

    • Medical professionals should be educated about the biological effects of electromagnetic energy and require training on the treatment of patients with electromagnetic sensitivity.

      Trening medyczny

      Specjaliści medyczni powinni być edukowani na temat biologicznych skutków energii elektromagnetycznej i wymagać szkolenia w zakresie leczenia pacjentów z wrażliwością elektromagnetyczną.

    • Utilities responsible for the generation, transmission, distribution, and monitoring of electricity maintain adequate power quality and ensure proper electrical wiring to minimize harmful ground current.

      Zdrowsza energia elektryczna

      Odpowiedzialne wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucje i monitorowanie energii elektrycznej utrzymując odpowiednią jakość energii i zapewniając prawidłowe okablowanie elektryczne w celu zminimalizowania szkodliwych prądów doziemnych.

    • Radiation-free areas should be established. Electrohypersensitive people can’t live near any electronic devices which emit radiation. No WiFi routers (even from other houses in the neighbourhood), no smart meters and no cellphone towers.

      Obszary wolne od promieniowania

      Należy ustanowić obszary wolne od promieniowania. Osoby elektronadwrażliwe nie mogą mieszkać w pobliżu urządzeń elektronicznych, które emitują promieniowanie. Żadnych routerów WiFi (nawet z innych domów w okolicy), żadnych inteligentnych liczników i wież telefonii komórkowej.

    • Children and pregnant women should be protected. Protecting the youngest is of the utmost importance. As we know, it is scientifically proven that children are at a higher risk of suffering from adverse health effects relating to radiation.

      Ochrona

      Dzieci i kobiety w ciąży powinny być chronione. Ochrona najmłodszych jest sprawą najwyższej wagi. Jak wiemy, naukowo udowodniono, że dzieci są bardziej narażone na niekorzystne skutki zdrowotne związane z promieniowaniem.

    • Manufacturers should be encouraged to develop safer technology. In many countries it is considered crucial to protect schools and kindergartens from harmful WiFi radiation. It is becoming a cause for concern for governments.

      Zdrowsze produkty

      Należy zachęcać producentów do opracowywania bezpieczniejszych technologii. W wielu krajach uważa się, że ochrona szkół i przedszkoli przed szkodliwym promieniowaniem WiFi jest kluczowa. Staje się powodem do niepokoju dla rządów.

    Inne badania również sugerują szkodliwe działanie pola elektromagnetycznego

    Przeprowadzono szeroko zakrojone badania naukowe. Naukowcy wskazują, że stopień ryzyka zależy od długości i siły ekspozycji. Niektóre osoby mogą mieć złe nawyki, które zachęcają do narażenia na promieniowanie, na przykład kobiety noszące telefon komórkowy w stanikach (co zwiększa ryzyko raka piersi).[13]

    Warto wiedzieć, co może się stać z powodu niewłaściwego lub intensywnego korzystania z telefonu komórkowego. Wiele badań jest dostępnych i chociaż wiele z nich są niejednoznaczne, niektóre już wykazują korelacje między polami elektromagnetycznymi (EMF) a zagrożeniami dla zdrowia. Postanowiliśmy je zacytować, aby zachęcić do świadomości i ostrożności.

    Przeprowadzono szeroko zakrojone badania naukowe.

    Extensive scientific research has been carried out.

    Narodowy Program Toksykologii (NTP) opublikował swoje wstępne wyniki dotyczące myszy i szczurów narażonych na promieniowanie.[14] W badaniu zbadano potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z korzystaniem z telefonu komórkowego. Co zaskakujące, sugeruje to, że zwierzęta narażone na promieniowanie są bardziej narażone na rozwój guzów mózgu w przyszłości. Ryzyko jest nieznacznie zwiększone, ale ze względu na to, że są to nowotwory rzadkie, ich wyniki są alarmujące.

    Kilka lat temu inne badanie wykazało, że promieniowanie ma wpływ na nasienie, co może prowadzić do niepłodności.[15]Przeprowadzono więcej badań naukowych w celu zbadania płodności, a każde badanie potwierdziło, że próbki plemników wystawione na działanie promieniowania telefonu komórkowego zginęłyby trzy do czterech razy szybciej niż te, które nie były narażone.

    Naukowcy są teraz pewni, że stopień ryzyka zależy od długości i siły ekspozycji.

    Scientists are now certain that the degree of risk depends on the length and strength of exposure.

    Lista 1670 recenzowanych artykułów naukowych na temat pól elektromagnetycznych, które zostały opublikowane w czasopismach naukowych w latach 1979-2018 wskazują, że w kategorii „Telefony komórkowe i bezprzewodowe” na 525 artykułów:

    Telefony komórkowe i bezprzewodowe na 525 artykułów

    Mobile and Cordless Phones for 525 papers

    • European Regulations

      Projekt GERoNIMO

      Jednym z badań, które mogą być interesujące, jest projekt Generalized EMF przy użyciu nowatorskich metod (GERoNIMO). Rozpoczęty w 2014 roku jako zintegrowane podejście od badań do oceny ryzyka i wsparcia zarządzania ryzykiem. [16]Wsparcie finansowe badania zapewniła Unia Europejska (umowa o dotację 603794), a także lokalne i krajowe źródła finansowania. ISGlobal obejmuje 19 partnerów z 13 krajów i prowadząc ten projekt pokazuje, że istnieje realna troska społeczeństwa o informacje dotyczące tematu promieniowania mobilnego.

    • Governments fund training and research on electromagnetic fields and health, which is independent of industry and mandate industry cooperation with researchers.

      Badania nad skutkami zdrowotnymi promieniowania

      Badanie z Kanady wykazało, że telefonu trzeba używać tylko przez około 550 godzin życia, aby nieznacznie zwiększyć ryzyko zachorowania na glejaka.[17]Kilka lat temu inne badanie wykazało korelację między fragmentacją DNA po napromienianiu a ruchliwością nasienia, która może prowadzić do niepłodności.[18][19][20]Skutki zdrowotne u ludzi wymagają dalszych badań, ale mogą obejmować guzy mózgu,[21][22][23][24]choroba Alzheimera[25][26]problemy z mową,[27] czy zmiejszona produkcja melatoniny.[28]Wydaje się, że inne skutki dla ludzi obejmują również białaczkę[29] oraz zwiększona przepuszczalność bariery krew-mózg.[29][30]

    • Ryzyko ekspozycji mózgu na RF-EMF

      Opublikowane badanie przeprowadzone przez Swiss TPH[31] w
      współpraca z projektem Unii Europejskiej GERoNiMO mówi, że
      skumulowana ekspozycja mózgu na RF-EMF w wyniku używania telefonu komórkowego w ciągu jednego roku może
      mają negatywny wpływ na rozwój wydajności pamięci figuralnej
      u młodzieży. Badania znalazły wstępne dowody sugerujące, że
      RF-EMF może wpływać na funkcje mózgu, takie jak pamięć figuralna w regionach, które:
      są najbardziej narażone podczas korzystania z telefonu komórkowego. Ustalenia nie dostarczają
      rozstrzygające dowody skutków przyczynowych i powinny być interpretowane z
      ostrożność do czasu potwierdzenia w innych populacjach. Skojarzenia z mediami
      używaj parametrów przy niskich ekspozycjach na RF-EMF nie zapewniały jasnych lub
      konsekwentne wspieranie efektów korzystania z mediów niezwiązanych z RF-EMF (z
      możliwy wyjątek konsekwentnych pozytywnych skojarzeń między werbalnym
      pamięć i czas trwania ruchu danych). Nie jest jeszcze jasne, który mózg
      procesy mogą być potencjalnie naruszone i jaki mechanizm biofizyczny
      może odgrywać pewną rolę.

    Kto powinien być szczególnie ostrożny, jeśli chodzi o wartości SAR?

    Dowody przedstawione na tej stronie wskazują, że wszyscy powinniśmy dbać o wartość SAR naszych urządzeń elektronicznych. Jednak niektóre osoby mogą być bardziej zainteresowane ograniczeniem narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne niż inne.

    Dzieci są bardziej wrażliwe niż dorośli, jeśli chodzi o ekspozycję na pola elektromagnetyczne.[32][33][34]

    Ciała dzieci nie są w pełni rozwinięte, a ich układ nerwowy i odpornościowy wciąż się rozwijają. Wiadomo, że promieniowanie elektromagnetyczne przenika do mózgów dzieci znacznie głębiej niż mózgi dorosłych. Różnice te wynikają z większej zawartości wody w tkankach dzieci oraz cieńszych czaszek.
    W Belgii,[35] i Francji[36] zabroniona jest sprzedaż telefonów komórkowych przeznaczonych dla dzieci. Reklamy telefoniczne nie mogą być kierowane do dzieci. Najbardziej restrykcyjne prawo zostało uchwalone na Tajwanie,[37] gdzie rodzice mogą zostać ukarani grzywną za umożliwienie dzieciom w wieku poniżej dwóch lat korzystania z urządzeń elektronicznych. W wielu krajach uważa się za ważne, aby chronić szkoły i przedszkola przed szkodliwym promieniowaniem WiFi (np. Francja,[38] Cypr,[39] Izrael[40]).Postanowiono wyłączyć bezprzewodowe połączenie z Internetem i korzystać z przewodowego. W niektórych krajach zabrania się również umieszczania masztów telefonicznych w pobliżu placów zabaw i przedszkoli (np. Indie,[41] Chile [42]).

    Dzieci są bardziej podatne na promieniowanie.

    Children are more vulnerable to radiation.

    Kobiety w ciąży.

    Kobiety w ciąży powinny zdawać sobie sprawę z tego, że może istnieć ryzyko związane z narażeniem na promieniowanie i problemami z rozwojem dziecka. Badania wykazały, że używanie telefonu komórkowego przez matkę w czasie ciąży może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem problemów z mową oraz problemami emocjonalnymi i behawioralnymi, zwłaszcza nadpobudliwością.

    Może istnieć ryzyko związane z narażeniem na promieniowanie i dzieckiem problemy rozwojowe.

    There may be a risk associated with radiation exposure and child development issues.

    Osoby cierpiące na choroby przewlekłe mogą być bardziej wrażliwe na czynniki środowiskowe.

    Chociaż nie zostało to jeszcze udowodnione, stres odczuwany przez osoby wrażliwe na ekspozycję na pola elektromagnetyczne może powodować wzrost poziomu kortyzolu, co zmniejsza prawdopodobieństwo skutecznego zarządzania stanem zapalnym przez organizm.[43]

    Należy pamiętać, niezależnie od osobistego sceptycyzmu, że umieszczanie wartości SAR na produktach naprawdę pomaga osobom, które ich najbardziej potrzebują. Pomaga im to uspokoić umysł, czują się bezpieczniej. Naszym zadaniem nie jest osądzanie cierpiących, ale raczej bycie świadomym ich trudnej sytuacji i uświadamianie ich zmagań.

    Niektórzy ludzie mogą być bardziej wrażliwi na ekspozycję pól elektromagnetycznych.

    Some people might be more sensitive to EMF exposure.

    Dlaczego zdecydowaliśmy się opracować telefon o ultraniskiej wartości SAR?

    Uważamy, że w naszym interesie leży więc ograniczenie naszej ekspozycji na pola elektromagnetyczne.

    Nie wymaga to dużego wysiłku i wiele wskazuje na to, że może przynieść korzyści. Wszyscy wolimy być po bezpiecznej stronie, nawet ci z nas, dla których ekspozycja na pola elektromagnetyczne nie jest tak zauważalna.


    Jeśli zapytasz lekarza, jaka może być przyczyna choroby, takiej jak rak, nigdy nie ma jasnej odpowiedzi. Zwykle jest to kulminacja czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Dobrze jest być świadomym i utrzymywać pewien poziom pokory, rozumiejąc, że prawdopodobnie nie wiemy tyle, ile myślimy, że wiemy. Czasem dobrze jest być ostrożnym. Wydaje się, że my, jako ludzie, mamy tendencję do robienia rzeczy na odwrót.

    Mudita projektuje elektronikę użytkową, która stawia na pierwszym miejscu zdrowie fizyczne i psychiczne.

    Mudita designs consumer electronics that put physical and mental health first.

    Promieniowanie jest wszędzie

    Promieniowanie naturalne zawsze było częścią naszego środowiska.[44] Jednak ilość promieniowania wytworzonego przez człowieka, na które jesteśmy narażeni, gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci.[45] Jest to spowodowane coraz większą liczbą urządzeń technologicznych, którymi się otaczamy.

    Technologia jest nam bliżej niż kiedykolwiek wcześniej

    Nasze domy i ulice są zalane polami elektromagnetycznymi generowanymi przez technologię. Możliwe, że te urządzenia, a w szczególności telefony komórkowe, mogą mieć na nas negatywny wpływ. Wynika to z ich długotrwałego, bliskiego kontaktu z naszym ciałem.

    Niektóre urządzenia elektroniczne powszechnie spotykane w domu i ich jednostka częstotliwości.

    Some electronic devices commonly found in the home and their unit of frequency.

    Telefony komórkowe, naprawdę?

    MTelefony komórkowe są uważane za najczęściej używane urządzenie elektroniczne[46] na całym świecie i prawdopodobnie pochłaniają najwięcej czasu. Internet mobilny wyprzedził korzystanie z komputerów stacjonarnych w 2014 roku.

    Zwykle trzymamy telefony blisko ciała przez dłuższy czas, zwykle w kieszeniach. W przeszłości telefony były używane głównie do wykonywania połączeń telefonicznych lub wysyłania wiadomości. Teraz są używane do znacznie więcej.

    1998200620142019SUBSCRIPTIONS(IN BILLIONS)YEARS782.50.5

    Global mobile subscriptions since 1998

    1998:

    318 million mobile phone subscriptions worldwide.

    2006:

    2.7 billion mobile phone subscriptions worldwide.

    2014:

    Almost seven billion mobile phone subscriptions worldwide. The average person in the U.S. spends approximately two and a half hours per day using their phone.

    2019:

    Estimated 8.3 billion mobile phone subscriptions worldwide.

    Co to jest wartość SAR?

    Współczynnik absorpcji swoistej (SAR) definiuje się jako ilość pochłoniętej mocy promieniowania niejonizującego (lub współczynnik pochłoniętej energii) przez jednostkę masy tkanki biologicznej.[47]

    Warto zauważyć, że producenci mierzą wartość SAR swoich produktów w warunkach laboratoryjnych, które często nie odzwierciedlają tego, w jaki sposób używamy ich w prawdziwym życiu.

    Dlatego producenci zalecają korzystanie z telefonu z dala od głowy lub ciała. Każdy telefon ma określoną wartość SAR. Im niższa wartość SAR, tym lepiej.

    Specjaliści wykorzystują fantomowy model ludzkiej głowy i ciała do pomiaru wartości SAR.

    Specialists use a phantom model of the human head and body to measure SAR values.

    W miarę jak coraz bardziej polegamy na naszych urządzeniach, to, co kiedyś było
    uważane za nadmierne korzystanie ze smartfonów zostało znormalizowane.

    Dlaczego powinno Cię to obchodzić?

    Wśród naukowców i opinii publicznej rośnie zaniepokojenie potencjalnie szkodliwymi skutkami, jakie promieniowanie mobilne może mieć na nasze zdrowie. Dowód
    i badania w tej dziedzinie istnieją, ale jest zapotrzebowanie
    więcej, ponieważ niektórzy ludzie wciąż pozostają nieprzekonani.

    Implikacje zdrowotne

    Badania wykazały wstępne dowody sugerujące, że RF-EMF może wpływać na funkcje mózgu, takie jak pamięć figuralna w regionach, które są najbardziej narażone podczas korzystania z telefonu komórkowego. Dzieci są bardziej wrażliwe niż dorośli, jeśli chodzi o ekspozycję na pola elektromagnetyczne.

    Warto pamiętać, że niektóre z wynalazków
    które były szeroko stosowane w historii, zajęły badaczom dziesięciolecia
    udowodnić ich szkodliwy wpływ.

    1920s

    Shoe-fitting fluoroscope is invented and installed in first shoe stores.

    1927s

    The long-term risks from chronic exposure to radiation began to emerge, showing genetic effects

    1950s

    A number of professional organizations had issued warnings about the continued use of shoe-fitting fluoroscopes

    1970s

    Shoe-fitting fluoroscope stop being installed in shoe stores across U.S. and Europe. Goverments impose stricter standards on X-ray usage for medical purposes

    Shoe-fitting fluoroscope is invented and installed in first shoe stores.

    1865

    First commercial cigarettes are made.

    First commercial cigarettes are made.

    1973

    Martin Cooper, a Motorola researcher and executive, made the first mobile telephone call from handheld subscriber equipment.

    1999

    First important research that proved an increased risk for brain tumor in the anatomical area close to the use of a mobile phone

    2011

    In 2011 mobile phone radiation was classified as a possible carcinogen by the International Agency for Research on Cancer.

    2014

    Around half of the world population is connected by mobile phones

    2030

    What will be the next major discovery?

    Martin Cooper, a Motorola researcher and executive, made the first mobile telephone call from handheld subscriber equipment.

    Using X-ray in shoe stores was the best way to find the perfect size

    and to provide store workers, who operated the machines, with skin diseases

    and to provide store workers, who operated the machines, with skin diseases

    or at least we thought so, for many years.

    Using mobile phones does not endanger my health

    Not after using it for one day

    and to provide store workers, who operated the machines, with skin diseases
    or at least we thought so, for many years.
    Not after using it for one day

    Nie musisz przestać korzystać z technologii

    Próba usunięcia wszystkich urządzeń elektronicznych
    nie jest dobrym pomysłem i byłoby dość trudne. Zamiast tego postaraj się stworzyć poczucie równowagi między Twoim online
    i offline.

    Nie ma potrzeby drastycznej zmiany stylu życia, wystarczy dostosować nowe nawyki do codziennego stosowania, aby poczuć się bezpieczniej.

    Jesteśmy bardziej połączeni niż kiedykolwiek wcześniej.

    We’re more connected than ever before.

    Staramy się rozwiązywać problemy tych, którzy mogą potrzebować dodatkowej opieki.

    Projektujemy produkty, które pomagają uporać się z kilkoma problemami, od nomofobii po wrażliwość na EMF. Michał, nasz założyciel, dość wcześnie zaniepokoił się ekspozycją na pola elektromagnetyczne i postanowił stworzyć odpowiednie produkty, aby temu zaradzić. Początkowo jego głównym zamiarem było stworzenie produktu dla siebie i dla takich jak on. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że te produkty mogą pomóc jeszcze większej liczbie osób.

    Tak jak dbamy o rozwój najlepszych produktów, koncentrujemy się na zbieranie cennych zasobów.

    As much as we care about developing the best products, we concentrate on gathering valuable resources.

    • mudita icon

      Cieszyć się dobrym samopoczuciem innych ludzi

      Mudita to buddyjskie określenie radości, która ma swoje źródło w pomyślności innych ludzi. Jest to termin, który najlepiej oddaje naszą misję.

    • Zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka

      Ambicją Mudity jest projektowanie elektroniki użytkowej, która stawia zdrowie fizyczne i psychiczne na pierwszym miejscu, z czynnikiem ludzkim w centrum wszystkiego, co robimy.

    • education

      Lepsza edukacja i świadomość

      Chcemy poprawić edukację w zakresie technologii, a także pomóc ludziom poczuć się spełnionymi i zadowolonymi z tego, co mają.

    Istnieją różne sposoby ograniczania ekspozycji na pola elektromagnetyczne lub radzenia sobie z nadmiarem informacji.

    Nawet jeśli nie kupujesz żadnych produktów Mudita, chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą za pośrednictwem Mudita Blog. To nasz mały wkład w uczynienie świata lepszym miejscem. Stworzyliśmy źródło informacji na temat promieniowania telefonów komórkowych. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej mobileradiation.com, gdzie wszystkie zebrane informacje dotyczą w szczególności promieniowania telefonów komórkowych.

    Aby dokonać prawdziwej zmiany, potrzebujemy czegoś więcej niż narzędzia. Potrzebujemy Edukacja.

    In order to make a real change, we need more than a tool. We need education.

    Jeśli chcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, wyślij nam e-mail na adres [email protected]! Zapraszamy do kontaktu. Możesz nas znaleźć na Facebook, Twitter oraz Instagram. Aby dowiedzieć się więcej o Mudita, zajrzyj na naszą stronę internetową i Mudita Blog.

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