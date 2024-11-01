Technologia posunęła się do przodu w zastraszającym tempie, zwłaszcza jeśli chodzi o telefony komórkowe.

SAR dla telefonów komórkowych ustalono w 1993 roku, kiedy korzystało z nich mniej niż 10% populacji. Powstał, gdy prawie nie było transmisji danych. Podczas testowania urządzeń pod kątem zgodności z SAR wszystkie transmisje danych są wyłączone. Wykres przedstawia liczbę użytkowników telefonów komórkowych na całym świecie (ogółem) w latach 2015-2020. W 2019 r. prognozuje się, że liczba użytkowników telefonów komórkowych docelowo osiągnie 4,68 miliarda.



Niestety większość producentów skupia się na budowaniu telefonów, które są cieńsze i szybsze, nie biorąc pod uwagę wartości SAR i wpływu, jaki może to mieć na zdrowie klientów.