Mudita Center – Warunki korzystania z usługi

Wersja z dnia: 14.03.2025 r.

Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem . Dotyczy on w szczególności warunków korzystania z Mudita Center, licencji, Aktualizacji, wyboru prawa właściwego i zasad odpowiedzialności. Postanowienia niniejszego dokumentu nie mają jednakże wpływu na prawa ochrony Konsumenta wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach, zalecamy kontakt z miejscowym urzędem ochrony Konsumentów.

DEFINICJE

Na potrzeby Warunków korzystania z usługi stosuje się następujące definicje:

Konsument Użytkownik będący osobą fizyczną, zawierającą umowę lub dokonującą innej czynności prawnej z Mudita, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Treści Wszelkie treści, w szczególności elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Mudita Center, usługach, wizualizacje, obrazy, opisy Mudita), a także wizerunki osób fizycznych, które są publikowane i rozpowszechniane w Mudita Center przez Mudita. Małoletni Osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoba fizyczna o równoważnym statusie w świetle przepisów obowiązujących w miejscu jej zamieszkania. Za Małoletnich uważa się w szczególności osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. Mudita Mudita sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-607), ul. Jana Czeczota 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467620, NIP: 5252558282, REGON: 146767613, kapitał zakładowy: 1 818 100,00 zł. Mudita Center Oprogramowanie wraz z wszystkimi Treściami i Aktualizacjami, a także towarzyszącą mu dokumentacją, dostarczone przez Mudita i rozpowszechniane pod nazwą „Mudita Center”, które Użytkownik może zainstalować na swoim urządzeniu końcowym po spełnieniu warunków określonych w Warunkach korzystania z usługi, w tym Wymagań Technicznych. Licencje Open Source Oddzielne licencje na komponenty oprogramowania wykorzystane do stworzenia Mudita Center, udzielane Użytkownikowi poza zakresem Warunków korzystania z usługi. Wymagania Techniczne Minimalne wymagania techniczne niezbędne do zainstalowania i korzystania z Mudita Center są następujące: komputer lub inne urządzenie końcowe podłączone do Internetu o minimalnej przepustowości umożliwiającej pobranie Mudita Center, z zainstalowanym systemem operacyjnym: macOS Big Sur 11 i nowszym (236 MB miejsca na dysku twardym), Windows 10 lub nowszym (258 MB miejsca na dysku twardym), 64-bitowy Ubuntu 18.04+ (102 MB miejsca na dysku twardym). Warunki korzystania z usługi Niniejsze Warunki korzystania z usługi dostępne pod adresem: , stanowiące umowę pomiędzy Użytkownikiem a Mudita. Aktualizacje Każda zmodyfikowana wersja Mudita Center udostępniona przez Mudita. Aktualizacja może obejmować w szczególności ulepszenia, rozszerzenia, dodatki i inne modyfikacje Mudita Center, w tym poprawki błędów, aktualizacje, dodane nowe usługi, a także usprawnienia i udoskonalenia funkcjonalne. Użytkownik Ty – osoba korzystająca z Mudita Center. Strona Internetowa

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunki korzystania z usługi określają zasady korzystania z Mudita Center. Akceptacja Warunków korzystania z usługi jest dobrowolna, ale konieczna do zainstalowania i korzystania z Mudita Center przez Użytkownika na jego urządzeniu końcowym. Warunki korzystania z usługi stosuje się również do wszelkich Aktualizacji, chyba że do Aktualizacji zastosowanie ma inny dokument lub umowa. W takim przypadku stosuje się postanowienia tego dokumentu lub umowy.

Osoby małoletnie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych są zobowiązane zapoznać się z Warunkami korzystania z usługi wraz z rodzicem lub innym przedstawicielem prawnym, który musi wyrazić ważną zgodę na korzystanie z Mudita Center przez osobę małoletnią. Mudita ma prawo sprawdzić, czy Użytkownik uzyskał odpowiednią zgodę. Osoby małoletnie, które nie posiadają pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie mogą korzystać z Mudita Center.

Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie ma wpływu na prawa ochrony Konsumenta wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach, zalecamy kontakt z miejscowym urzędem ochrony Konsumentów.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem Mudita Center Użytkownicy mogą kontaktować się z Mudita wysyłając wiadomość e-mail na adres: lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 3433783.

USŁUGI / FUNKCJONALNOŚCI MUDITA CENTER

Mudita świadczy za pośrednictwem Mudita Center usługi elektroniczne, takie jak udostępnianie informacji o produktach i usługach Mudita, a także umożliwianie Użytkownikom zarządzanie urządzeniami Mudita, w tym, między innymi, dokonywanie ich aktualizacji, importowanie lub eksportowanie danych i tworzenie kopii zapasowych.

Zakres dostępnych usług różni się w zależności od rodzaju i modelu urządzenia Użytkownika (np. Pure, Harmony, Kompakt). Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych urządzeń i dostępnych funkcji można znaleźć w aplikacji lub na stronie internetowej.

Aby rozpocząć korzystanie z Mudita Center, Użytkownik musi pobrać ze Strony Internetowej odpowiedni plik instalacyjny dla swojego rodzaju i wersji systemu operacyjnego i ukończyć proces instalacji. Alternatywnie.

Aby zainstalować i korzystać z Mudita Center, Użytkownik musi zaakceptować Warunki korzystania z usługi. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Mudita Center pomiędzy Użytkownikiem a Mudita zostaje zawarta z chwilą pomyślnej instalacji Mudita Center na urządzeniu końcowym Użytkownika.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / LICENCJA

Wszelkie prawa, w tym prawa wyłączne, do Mudita Center i zawartych w niej Treści – w szczególności elementów graficznych, logotypów, nazw, kodu źródłowego i praw do baz danych – są prawnie chronione i należą do Mudita.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Mudita Center i zawarte w niej Treści są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych. Treści nie wolno również rozpowszechniać. Jakiekolwiek wykorzystanie Mudita Center do celów związanych z badaniami naukowymi, analizą lub oceną Mudita Center wymaga uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody Mudita.

Mudita udziela Użytkownikowi niewyłącznej, osobistej, niezbywalnej i ograniczonej licencji na pobranie i zainstalowanie Mudita Center na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz na korzystanie z jednej kopii Mudita Center na warunkach określonych w Warunkach korzystania z usługi.

Wśród komponentów Mudita Center mogą znajdować się elementy podlegające odr�ębnym licencjom oprogramowania typu open source udzielonym Użytkownikowi, do których zaliczają się szczególnie licencje zatwierdzone przez Open Source Initiative lub inne podobne licencje.

Udzielenie Użytkownikowi Licencji Open Source nie podlega Warunkom korzystania z usługi i odbywa się na podstawie odrębnych umów licencyjnych zawartych z Użytkownikiem. Obowiązujące postanowienia Licencji Open Source są udostępniane Użytkownikowi w dokumencie Licencje Osób Trzecich, dostępnym w Mudita Center. W zakresie, w jakim określone Licencje Open Source zakazują ograniczeń dotyczących użytkowania wskazanych w niniejszych Warunkach korzystania z usługi, postanowienia Licencji Open Source są nadrzędne w stosunku do Warunków korzystania z usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że warunki Licencji Open Source mogą podlegać zmianom niezależnym od firmy Mudita.

W celu uniknięcia wątpliwości Mudita zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na podstawie Warunków korzystania z usługi. Mudita Center podlega ochronie na mocy obowiązującego prawa, w szczególności prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz umów międzynarodowych, w tym, między innymi, Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS). Niniejsza licencja podlega ograniczeniom określonym w Warunkach korzystania z usługi.

Przeniesienie przez Użytkownika licencji udzielonej na podstawie Warunków korzystania z usługi na osoby trzecie jest możliwe wyłącznie w przypadku przeniesienia własności urządzenia końcowego Użytkownika wraz z zainstalowaną aplikacją Mudita Center. Przed rozpoczęciem korzystania z Mudita Center Użytkownik nabywający aplikację musi zaakceptować Warunki korzystania z usługi w taki sam sposób, w jaki zrobił to Użytkownik przenoszący własność urządzenia.

AKTUALIZACJE

Mudita może zezwolić Użytkownikowi na pobieranie i instalowanie Aktualizacji. Mudita powiadomi Użytkownika (w aplikacji i na Stronie Internetowej) o wszelkich dostępnych Aktualizacjach, w tym tych związanych z bezpieczeństwem, które są niezbędne do zapewnienia zgodności Mudita Center z Warunkami korzystania z usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre Aktualizacje, zwłaszcza te dotyczące bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem zgłoszonych firmie Mudita, mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Mudita Center.

Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje udostępnionych Aktualizacji, w tym Aktualizacji związanych z bezpieczeństwem, niezbędnych do zachowania zgodności Mudita Center z Warunkami korzystania z usługi i usługami świadczonymi za jej pośrednictwem, Mudita nie będzie ponosić odpowiedzialności za brak kompatybilności z Mudita Center i świadczonymi usługami, wynikający wyłącznie z braku zainstalowania takich Aktualizacji, pod warunkiem że:

Użytkownik został poinformowany o konieczności dokonania aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

Niepowodzenie instalacji lub nieprawidłowa instalacja Aktualizacji nie były spowodowane błędami w dostarczonych instrukcjach instalacji.

Wszystkie elementy Aktualizacji podlegają Warunkom korzystania z usługi, chyba że Aktualizacja zawiera dodatkowe postanowienia. W przypadku Aktualizacji wymagającej zmiany Warunków korzystania z usługi, postanowienia pkt. 12 stosuje się do momentu wejścia w życie zmienionej wersji Warunków korzystania z usługi. Użytkownik nie może zainstalować Aktualizacji bez uprzedniej akceptacji Warunków korzystania z usługi, jeśli takie aktualizacje zostały wprowadzone.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZDROWIA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Mudita Center i usługi świadczone za jej pośrednictwem nie mają na celu zapobiegania, leczenia ani diagnozowania jakiegokolwiek stanu, choroby lub schorzenia, ani też Mudita Center i usługi świadczone za jej pośrednictwem nie powinny być uważane, w całości lub w części, w sposób wyraźny lub dorozumiany, za zawierające lub stanowiące poradę medyczną lub psychologiczną.

Wszelkie porady i inne materiały zawarte w Mudita Center oraz usługach świadczonych za jej pośrednictwem mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Mudita nie udziela żadnych gwarancji, że Mudita Center i usługi świadczone za jej pośrednictwem zapewniają korzyści fizyczne, psychiczne lub terapeutyczne oraz nie udziela porad medycznych. Mudita Center i usługi świadczone za jej pośrednictwem nie zastępują profesjonalnej porady medycznej lub psychologicznej, ani leczenia dostosowanego do Twojej indywidualnej sytuacji. Użytkownik powinien zasięgnąć porady lekarza, specjalisty lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, jeśli ma jakiekolwiek obawy, że korzystanie z Mudita Center i świadczonych za jej pośrednictwem usług może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie fizyczne lub psychiczne i samopoczucie. Potwierdzasz, że Mudita poinformowała Cię o konieczności takiego działania.

Działania lub zaniechania dokonywane na podstawie niniejszych postanowień mogą również spowodować szkody w zakresie, w jakim postanowienia te mogą nie uwzględniać konkretnych, indywidualnych okoliczności danego przypadku. W związku z tym nie zaleca się ich dokonywania bez konsultacji ze specjalistą posiadającym odpowiednie uprawnienia, który weźmie te okoliczności pod uwagę.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik nie może (poza przypadkami, w których wyraźnie zezwalają na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Mudita lub licencja typu open source obejmująca kod źródłowy Mudita Center):

kopiować, publikować, adaptować, powielać, dekompilować, dokonywać dezasemblacji lub w jakikolwiek sposób podejmować próby ustalenia kodu źródłowego lub jakiegokolwiek innego elementu Mudita Center;

modyfikować, wyłączać lub obchodzić jakichkolwiek funkcji Mudita Center bądź jakichkolwiek mechanizmów bezpieczeństwa lub tworzyć utworów zależnych od Mudita Center;

udostępniać, rozpowszechniać, dzierżawić, wynajmować, udzielać dalszych licencji lub sprzedawać Mudita Center;

zezwalać lub umożliwiać innym osobom wykonywanie którejkolwiek z powyższych czynności – dotyczy to również wszelkich elementów Mudita Center.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności:

korzystać z Mudita Center w sposób niezakłócający działalności Mudita ani funkcjonowania Mudita Center, zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Warunków korzystania z usługi, a także przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

nie udostępniać ani nie przesyłać za pośrednictwem Mudita Center żadnych treści, które są zabronione przez obowiązujące prawo, w szczególności treści naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich;

nie podejmować działalności informatycznej ani żadnych innych działań mających na celu uzyskanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika lub ingerowanie w zasady lub aspekty techniczne funkcjonowania Mudita Center;

nie modyfikować w nieuprawniony sposób Treści udostępnianych przez Mudita za pośrednictwem Mudita Center;

podawać wyłącznie prawdziwe, aktualne i niezbędne dane Użytkownika w aplikacji Mudita Center oraz niezwłocznie aktualizować takie dane, w tym dane osobowe, przekazane Mudita w związku z zawarciem umowy (jeśli ma to zastosowanie).

Użytkownikowi stanowczo odradza się korzystanie z Mudita Center i usług świadczonych za jej pośrednictwem podczas obsługi ciężkiego sprzętu, prowadzenia pojazdów, wykonywania lotów bądź jakiejkolwiek innej czynności lub zadania, które, ze względu na bezpieczeństwo własne Użytkownika i bezpieczeństwo innych, wymaga uwagi i koncentracji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ma na celu ograniczenia lub wyłączenia jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących praw przyznanych Użytkownikom, w szczególności będącym Konsumentami, a wszelkie potencjalne wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść Użytkownika. Jeżeli jakiekolwiek wyłączenia lub ograniczenia okażą się niedopuszczalne, uznaje się je za zastrzeżone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Cała aplikacja Mudita Center udostępniana jest Użytkownikowi „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W szczególności, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Mudita nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dla Mudita Center, a udzielenie jakichkolwiek informacji lub wskazówek dotyczących korzystania z Mudita Center nie będzie uważane za taką gwarancję.

Odpowiedzialność Mudita wobec Użytkowników niebędących Konsumentami z tytułu roszczeń gwarancyjnych związanych z realizacją Warunków korzystania z usługi jest wyłączona. Ponadto, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Mudita wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Użytkownika z tytułu wszelkich szkód, w tym utraconych korzyści lub niewykonania swoich zobowiązań z powodu siły wyższej, wynikającą z Warunków korzystania z usługi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Mudita Center na własne ryzyko i odpowiedzialność. Odpowiedzialność Mudita za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania lub niemożności użytkowania Mudita Center, w tym między innymi za obrażenia ciała, utratę danych, utratę korzyści, koszty zastępczego sprzętu lub oprogramowania, jest wyłączona w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Niezależnie od powyższego, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność Mudita za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania lub niemożności korzystania z Mudita Center, bez względu na podstawę prawną, nie przekroczy kwoty 50 EUR.

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI

Niniejsza umowa (Warunki korzystania z usługi) jest zawarta na czas nieokreślony, z uwzględnieniem postanowień niniejszego pkt. 9.

Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Warunki korzystania z usługi ze skutkiem natychmiastowym poprzez zaprzestanie korzystania z Mudita Center oraz odinstalowanie aplikacji z urządzenia końcowego.

Wypowiedzenie Warunków korzystania z usługi może nastąpić również wskutek sprzedaży urządzenia końcowego Użytkownika, na którym zainstalowana jest Mudita Center. W takim przypadku za moment wypowiedzenia Warunków korzystania z usługi uważa się moment zaakceptowania Warunków korzystania z usługi przez nabywcę danego urządzenia.

Mudita może wypowiedzieć Warunki korzystania z usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik naruszył Warunki korzystania z usługi lub jakiekolwiek inne postanowienia wiążące Użytkownika i Muditę w odniesieniu do Mudita Center. W przypadku wypowiedzenia Warunków korzystania z usługi przez Mudita, Użytkownik zobowiązany jest natychmiast i całkowicie zaprzestać korzystania z Mudita Center oraz odinstalować aplikację ze swojego urządzenia końcowego.

Mudita ma prawo podjąć decyzję o całkowitym zaprzestaniu udostępniania Mudita Center (zaprzestaniu działalności związanej z zapewnianiem dostępu do Mudita Center). W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o tej decyzji co najmniej 6 miesięcy przed planowaną datą zaprzestania świadczenia usługi (okres wypowiedzenia) za pośrednictwem powiadomienia wyświetlanego w Mudita Center oraz na Stronie Internetowej lub wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy dotyczące Mudita Center zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą ulegają rozwiązaniu.

Mudita może wypowiedzieć Warunki korzystania z usługi w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt. 12.1, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. O wypowiedzeniu Warunków korzystania z usługi na tej podstawie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Mudita Center lub wiadomości e-mail przesłanej do Użytkowników. W takim przypadku, w zależności od okoliczności, Użytkownik może być zmuszony do zaprzestania korzystania z Mudita Center i do odinstalowania aplikacji ze swojego urządzenia końcowego.

Wszystkie postanowienia zawarte w Warunkach korzystania z usługi, które ze względu na swój charakter powinny pozostać obowiązujące, pozostają ważne i wiążące niezależnie od sposobu wypowiedzenia Warunków korzystania z usługi.

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Mudita Center i usługami świadczonymi za jej pośrednictwem, objętych Warunkami korzystania z usługi, można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa, Polska.

W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji, reklamacja powinna zawierać w szczególności:

informacje o aktualnej wersji Mudita Center;

specyfikację techniczną urządzenia, na którym zainstalowano Mudita Center,

model urządzenia zarządzanego za pośrednictwem Mudita Center (w stosownych przypadkach);

dane kontaktowe (w tym, o ile ma to zastosowanie, adres e-mail Użytkownika użyty do pobrania Mudita Center);

opis problemu.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Mudita. Jeżeli Mudita nie będzie mogła rozpatrzyć reklamacji ze względu na brak wymaganych informacji, Użytkownik zostanie poinformowany o takich brakach. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail podany w reklamacji, chyba że Użytkownik zażąda przesłania odpowiedzi pocztą tradycyjną na wskazany adres.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Mudita Center, w tym świadczonych za jej pośrednictwem usług, z umową, Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Mudita w odpowiednim zakresie w celu ustalenia – przy użyciu najmniej uciążliwych dla Użytkownika środków technicznych – czy niekompatybilność Mudita Center, w tym świadczonych za jej pośrednictwem usług, wynika z właściwości środowiska cyfrowego Użytkownika.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z Warunków korzystania z usługi mogą zostać w pierwszej kolejności rozstrzygnięte polubownie, w tym, w stosownych przypadkach, zgodnie z procedurą reklamacyjną firmy Mudita. Konsumenci mogą skorzystać również z dodatkowych metod wskazanych poniżej.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe postanowienia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zobowiązania firmy Mudita do uczestnictwa w postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów. Oświadczenie Mudita dotyczące zgody lub odmowy uczestnictwa w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich zostanie przekazane w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku, jeżeli spór pozostanie nierozstrzygnięty po złożeniu reklamacji przez Konsumenta.

Zasady postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określają odrębnie obowiązujące przepisy prawa. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów, a także dostępu do takich postępowań, mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych właściwych organów ochrony konsumentów.

Konsument będący długoterminowym rezydentem UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu może złożyć skargę za pośrednictwem internetowej platformy rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ (możliwość składania skarg wygaśnie 20 marca 2025 r., a platforma ODR zostanie zamknięta 20 lipca 2025 r.).

Sądami właściwymi do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Warunków korzystania z usługi są sądy krajowe Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zamieszkuje użytkownik, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

ZMIANY

Mudita może zmienić Warunki korzystania z usługi w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych ważnych okoliczności:

zmiany przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Mudita Center i świadczenie za jej pośrednictwem usług objętych Warunkami korzystania z usługi, mającej wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Mudita lub zmiany interpretacji tych przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń lub wytycznych wydanych przez właściwe organy;

zmiany sposobu funkcjonowania Mudita Center i świadczenia za jej pośrednictwem usług objętych Warunkami korzystania z usługi spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi;

zmiany zakresu lub sposobu funkcjonowania Mudita Center oraz świadczenia za jej pośrednictwem usług objętych Warunkami korzystania z usługi, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności, modyfikację lub wycofanie istniejących funkcjonalności lub usług przez Mudita;

zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące z Mudita, polegającej na wprowadzeniu nowych funkcjonalności, modyfikacji lub wycofaniu istniejących funkcjonalności lub usług przez te podmioty, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Mudita.

Zmiany Warunków korzystania z usługi wchodzą w życie po upływie 14-dniowego okresu wypowiedzenia udzielonego Użytkownikowi, chyba że Użytkownik wcześniej aktywnie zaakceptuje zmienione Warunki korzystania z usługi lub krótszy okres wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczeń właściwych organów lub sądów.

Aktywna akceptacja zmienionych Warunków korzystania z usługi, jak również dalsze korzystanie z Mudita Center po wejściu w życie zmienionych Warunków korzystania z usługi, oznacza akceptację wprowadzonych zmian. Jeżeli Użytkownik nie wyraża woli zaakceptowania zmienionych Warunków korzystania z usługi, w zależności od okoliczności konieczne może być zaprzestanie korzystania z Mudita Center i odinstalowanie aplikacji z urządzenia końcowego Użytkownika.

Mudita zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w funkcjonowaniu Mudita Center, w tym w świadczonych za jej pośrednictwem usługach, które nie są konieczne do zachowania zgodności z umową i nie prowadzą do jej zmiany (pkt 12.1.), w przypadku, gdy zmiany te wynikają:

z ulepszania lub modyfikacji istniejących funkcjonalności, zwiększania wydajności Mudita Center, w tym świadczonych za jej pośrednictwem usług, w szczególności poprzez zmiany układu, designu, modyfikację treści oraz usuwanie wybranych elementów;

ze zmian redakcyjnych niezbędnych do skorygowania lub usunięcia błędów;

z ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa, które nie mają wpływu na zgodność z umową, w tym w szczególności usuwania luk i błędów.

Mudita poinformuje Użytkowników o zmianach, o których mowa w pkt. 12, w aplikacji lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Użytkowników, a także na Stronie Internetowej.

PRAWO WŁAŚCIWE / WERSJE JĘZYKOWE

Warunki korzystania z usługi podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim należy je interpretować, z wyłączeniem obowiązujących norm kolizyjnych, z wyjątkiem przypadków, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwego dla miejsca zamieszkania Użytkownika stanowią inaczej.

Strony wyraźnie wyłączają stosowanie postanowień Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów do niniejszych Warunków korzystania z usługi.

Tłumaczenie zostało wykonane zgodnie z wymogami krajowymi i w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską a wersją przetłumaczoną wersja angielska będzie obowiązująca, o ile nie jest to zabronione przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w miejscu zamieszkania Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Warunki korzystania z usługi stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem i Mudita dotyczącego Mudita Center, chyba że w Warunkach korzystania z usługi wyraźnie wskazano inaczej.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z usługi okaże się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień.

Korzystanie z Mudita Center może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

Mudita Center może zawierać linki do stron internetowych i innych zasobów osób trzecich. Mudita nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na takich stronach internetowych lub w takich zasobach, ani za działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług, towarów lub treści udostępnianych na takich stronach internetowych osób trzecich.

Usługi świadczone za pośrednictwem Mudita Center są usługami świadczonymi drogą elektroniczną i jako takie wiążą się z typowymi ryzykami związanymi z transmisją danych przez Internet, takimi jak ujawnienie danych Użytkownika, nieuprawniony dostęp lub utrata danych. Obie strony zobowiązane są do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie powyższych ryzyk – Mudita, w szczególności, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, a Użytkownik poprzez zachowanie należytej staranności, zachowanie poufności danych oraz nieudostępnianie ich osobom nieuprawnionym.