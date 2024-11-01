3. Brak ekspozycji na niebieskie światło
Niebieskie światło może wpływać na jakość snu.
Po półtorej godziny korzystania z urządzeń z tradycyjnym ekranem LCD, produkcja melatoniny, czyli hormonu snu, zostaje zaburzona. Wynika to z niebieskiego światła emitowanego przez ekrany LCD wbudowane w telefony, komputery, telewizory i inne urządzenia z wyświetlaczami. Jeszcze nie przystosowaliśmy się biologicznie do technologii, a nasze organizmy nadal kojarzą jasne światło ze światłem dziennym.
Wyświetlacze E Ink są rodzajem wyświetlaczy odbijających światło, a wyświetlacze LCD to tak zwane wyświetlacze emisyjne. Wyświetlacze LCD działają tak, że wszystko, co jest wyświetlane, można zobaczyć za pomocą podświetlenia, a treść jest widoczna, ponieważ światło jest wyświetlane przez wyświetlacz. Ponieważ podświetlenie generowane przez ekran LCD nie może konkurować z jasnością słońca, korzystanie z nich przy świetle słonecznym bywa mocno utrudnione.
Chronic exposure to blue light in the evening can lower the production of melatonin, the hormone that regulates sleep.