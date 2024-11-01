Dlaczego wybraliśmy ekran E Ink zamiast ekranu LCD?

1. Dłuższa żywotność baterii

Do przechowywania obrazu nie jest potrzebna żadna moc.



Wyświetlacze bistabilne to rodzaj ekranu E Ink, który może zatrzymać obraz, nawet bez źródła zasilania. Korzystanie z technologii E Ink oznacza, że wyświetlacz nie zużywa energii, dopóki obraz na nim nie ulegnie zmianie. Jest nadal widoczny, a nie wymaga baterii ani żadnego źródła zasilania. Aby zmienić zawartość wyświetlaną na ekranie E Ink, urządzenie będzie musiało zostać naładowane.

Bistabilność zmniejsza ilość zużywanej energii.

To tylko jeden z powodów, dla których ludzie wybierają ten rodzaj wyświetlacza do urządzeń takich jak czytniki e-booków, ponieważ zasilanie jest wymagane tylko wtedy, gdy chcesz przejść do następnej strony, ale czytanie strony nie zużywa energii. Dłuższa żywotność baterii oznacza również, że tego typu wyświetlacze są bardziej przyjazne dla środowiska.