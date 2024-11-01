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    Elektroniczny papier jako wyświetlacz telefonu

    Technologia wyświetlaczy E Ink

    Na tej stronie dowiesz się więcej na temat technologii E Ink oraz naszych sposobach na stosowanie ich w produktach Mudita

    EINK header@2x

    Technologia imitująca wygląd tuszu na papierze.

    Papier elektroniczny jest również znany jako e-papier, e-ink lub elektroniczny atrament. Jednak najczęściej określa się go jako E Ink, od nazwy firmy, która wprowadziła produkt na rynek. Treść wyświetlana na ekranie E Ink jest tak wyraźna i czytelna, jakbyś pisał ją długopisem na kartce papieru. Czasami elektroniczne wyświetlacze papierowe są również znane jako wyświetlacze EPD lub elektroforetyczne. EPD to jedna z technologii e-papieru używana głównie przez E Ink.[1]

    Dzięki niezwykłym zdolnościom adaptacyjnym e-papier jest używany na wiele innowacyjnych sposobów. Zakres zastosowań jest szeroki, a niektóre przykłady obejmują między innymi akcesoria, wyświetlacze telefonów, znaki cyfrowe i inne urządzenia elektroniczne. W przeciwieństwie do tradycyjnego papieru, nie można go złożyć w kształty origami, ale nadal jest elastyczny, a sama technologia jest ciągle rozwijana.

    Jak to działa?

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      Papier elektroniczny działa dzięki milionom maleńkich kapsułek z atramentem.

      Te kapsułki z atramentem są wypełnione przezroczystym płynem. Płyn w każdej kapsułce zawiera maleńkie cząsteczki, w przybliżeniu tak szerokie jak ludzki włos. Wyświetlacze E Ink składają się z cienkiej warstwy zawierającej miliony takich kapsułek o różnych ładunkach elektrycznych i zawierających barwnik.

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      Cząsteczki barwnika poruszane są poprzez zmianę ładunku elektrycznego.

      Nad i pod kapsułkami na cienkich błonach umieszczone są elektrody. Kiedy dodatnie lub ujemne pole elektryczne zostanie przyłożone do pojedynczej elektrody. Cząsteczki odpowiedniego barwnika przesuną się na górę lub dół kapsuły.

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      Różnokolorowe cząsteczki

      Cząsteczki wewnątrz kapsuły e-ink w najprostszej wersji wyświetlacza e-papierowego będą białe lub czarne. Cząstki atramentu przenoszące ładunek dodatni są białe, a cząsteczki atramentu przenoszące ładunek ujemny są czarne.

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      EPD zostaje zabarwiony przez kapsułki

      Kapsułki wypełnione ujemnie i dodatnio naładowanymi cząstkami barwią powierzchnię EPD po przyłożeniu ładunku elektrycznego. Po przyłożeniu ujemnego ładunku elektrycznego cząstki, które są czarne (i ujemne) są wypychane na górę kapsuły. W obszarach, w których znajdują się czarne cząsteczki, powierzchnia wyświetlacza ma kolor czarny.

    Dlaczego wybraliśmy ekran E Ink zamiast ekranu LCD?

    1. Dłuższa żywotność baterii

    Do przechowywania obrazu nie jest potrzebna żadna moc.

    Wyświetlacze bistabilne to rodzaj ekranu E Ink, który może zatrzymać obraz, nawet bez źródła zasilania. Korzystanie z technologii E Ink oznacza, że wyświetlacz nie zużywa energii, dopóki obraz na nim nie ulegnie zmianie. Jest nadal widoczny, a nie wymaga baterii ani żadnego źródła zasilania. Aby zmienić zawartość wyświetlaną na ekranie E Ink, urządzenie będzie musiało zostać naładowane.

    Bistabilność zmniejsza ilość zużywanej energii.

    To tylko jeden z powodów, dla których ludzie wybierają ten rodzaj wyświetlacza do urządzeń takich jak czytniki e-booków, ponieważ zasilanie jest wymagane tylko wtedy, gdy chcesz przejść do następnej strony, ale czytanie strony nie zużywa energii. Dłuższa żywotność baterii oznacza również, że tego typu wyświetlacze są bardziej przyjazne dla środowiska.

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    2. Analogowe odczucie

    E Ink ma analogowy charakter. Pod każdym kątem i w każdych warunkach oświetleniowych wygląda niemal jak prawdziwy zadrukowany papier.

    Zastosowanie przedniego podświetlenia sprawia, że ekran jest czytelny zarówno w świetle słonecznym, jak i w nocy, nie męcząc Cię ciągłym świeceniem. Oznacza to więc, że ekran E Ink będzie powodował mniejsze zmęczenie oczu.

    Ekran E Ink ma przyjemny, papierowy, naturalny wygląd.

    3. Brak ekspozycji na niebieskie światło


    Niebieskie światło może wpływać na jakość snu.

    Po półtorej godziny korzystania z urządzeń z tradycyjnym ekranem LCD, produkcja melatoniny, czyli hormonu snu, zostaje zaburzona. Wynika to z niebieskiego światła emitowanego przez ekrany LCD wbudowane w telefony, komputery, telewizory i inne urządzenia z wyświetlaczami. Jeszcze nie przystosowaliśmy się biologicznie do technologii, a nasze organizmy nadal kojarzą jasne światło ze światłem dziennym. 

    Wyświetlacze E Ink są rodzajem wyświetlaczy odbijających światło, a wyświetlacze LCD to tak zwane wyświetlacze emisyjne. Wyświetlacze LCD działają tak, że wszystko, co jest wyświetlane, można zobaczyć za pomocą podświetlenia, a treść jest widoczna, ponieważ światło jest wyświetlane przez wyświetlacz. Ponieważ podświetlenie generowane przez ekran LCD nie może konkurować z jasnością słońca, korzystanie z nich przy świetle słonecznym bywa mocno utrudnione.

    Przewlekła ekspozycja na niebieskie światło wieczorem może obniżyć produkcję melatoniny, hormonu regulującego sen.

    Chronic exposure to blue light in the evening can lower the production of melatonin, the hormone that regulates sleep.

    Wyświetlacze E Ink działają inaczej niż wyświetlacze LCD. Nie potrzebują podświetlenia.

    Ekran E Ink jest doskonale użyteczny zarówno przy naturalnym świetle słonecznym, jak i przy sztucznym świetle otoczenia. Ciemne obszary ekranu pochłaniają, a jasne odbijają światło, tworząc w ten sposób widoczny obraz wyświetlany na ekranie.

    4. Światło przednie

    Treści wyświetlane na ekranie są widoczne również w nocy mimo że sam ekran nie emituje światła.

    Ekran E Ink w naszych urządzeniach odbija jedynie światło, które do niego dociera ze źródła znajdującego się przed ekranem. Dzięki temu światło jest jednolite i nie oślepia użytkownika. Dodatkowo zadbaliśmy, aby podświetlenie ekranu miało możliwie jak najcieplejszą barwę. [2]

    Prototyp Mudita Pure.

    A prototype of Mudita Pure.

    Dlaczego E Ink jest lepszy dla twojego dobrego samopoczucia?

    Zdecydowaliśmy się na ekran E Ink, ponieważ uznaliśmy, że ta opcja jest najbardziej wrażliwa na ludzkie zdrowie.

    Ten rodzaj wyświetlacza jest znacznie lepszy dla Twoich oczu, zużywa mniej energii (dzięki swojej bistabilności, gdy energia jest potrzebna tylko do zmiany zawartości wyświetlacza), jest bardziej analogowy, ma wyższą gęstość pikseli i łatwiej korzysta się z niego w świetle dziennym niż ze zwykłego ekranu LCD. Badania wykazały, że używanie urządzenia emitującego niebieskie światło, zwłaszcza w nocy, może negatywnie wpływać na dobowy cykl snu i przyczyniać się do wielu dolegliwości, takich jak kołatanie serca, ból i osłabienie mięśni oraz drażliwość w ciągu dnia.[2]

    Urządzenia emitujące niebieskie światło to zazwyczaj ekrany LCD smartfonów i komputerów, które wykorzystują diody LED. Badania przeprowadzone przez Lighting Research Center wskazują że, korzystanie z nich powinniśmy zakończyć najpóźniej na 2 godziny przed pójściem spać.[3]

    Zdecydowaliśmy się na ekran E Ink, ponieważ uznaliśmy, że ta opcja najbardziej bierze ludzkie zdrowie pod uwagę.

    We decided on an E Ink screen as we felt that this option was the most considerate to human health.

    Badanie zatytułowane „Potencjalny wpływ oświetlenia LED na choroby psychiczne” pokazuje, że może istnieć korelacja między negatywnymi skutkami dla zdrowia psychicznego a ograniczeniem melatoniny.[4]Bauer, M. i in. (2017) Potencjalny wpływ oświetlenia LED na choroby psychiczne [Online] Melatonina jest hormonem, który sygnalizuje mózgowi, że czas iść spać, więc kiedy jego produkcja jest opóźniona lub ograniczona przez zbyt dużą ekspozycję na światło z naszych urządzeń, sen może być zakłócony. Naukowcy badają również związek między uszkodzeniem skóry a światłem emitowanym przez ekrany.[5]

    Wszystkie wyżej wymienione powody w jakiś sposób pomogły nam w procesie podejmowania decyzji dotyczących technologii zastosowanych w naszych produktach.

    Jeśli uważasz, że nasza decyzja o wyborze wyświetlacza E Ink była słuszna, daj nam znać!

    Jeśli chcesz podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, wyślij do nas e-mail na adres [email protected] lub dołącz do dyskusji na naszym Forum! Zapraszamy do kontaktu. Możesz nas znaleźć na Facebooku, Twitterze i Instagramie - łączmy się! Aby dowiedzieć się więcej o Mudita, zajrzyj na naszą stronę internetową i blog Mudita.

    Nasze produkty mają być zarówno neutralne, jak i proste, a nie przykuwające uwagę czy niepotrzebnie ingerujące w życie.

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