Medytacja: Naprawiono problem z brakującym gongiem na początku i na końcu procesu medytacji. Naprawiono problem z ustawieniem czasu 0 minut na medytację. Naprawiono problem z niemożnością usunięcia postaci podczas wchodzenia w czas trwania medytacji. Naprawiono problem z brakującym gongiem interwałowym w ustawieniach domyślnych.



Wiadomości: Naprawiono problem z odbieraniem wiadomości w trybie offline. Naprawiono problem z podglądem dłuższych wiadomości podczas ich wprowadzania.



Ogólne: Naprawiono problem z ponownym uruchomieniem całkowicie rozładowanego Pure. Naprawiono problem z poruszaniem się po dłuższych listach dostępnych w systemie. Naprawiono problem z brakiem dźwięku dla połączeń przychodzących/wiadomości. Naprawiono problem z zacinaniem się klawiatury. Naprawiono problem z zawieszaniem się telefonu po podłączeniu/odłączeniu kabla USB.



Alarm: Naprawiono problem z wyłączaniem alarmu, gdy Pure jest zablokowany. Naprawiono problem z uruchamianiem się alarmu podczas aktywnej drzemki.



Ekran główny: Naprawiono problem z nieprawidłowym wyświetlaniem czasu na ekranie głównym. Naprawiono problem z pozostawieniem ekranu wybierania numeru alarmowego na zablokowanym ekranie. Naprawiono problem ze zbyt szybkim znikaniem instrukcji odblokowania klawiatury. Naprawiono problem z nieprzeczytanymi wiadomościami/nieodebranymi połączeniami pojawiającymi się na ekranie blokady po otwarciu.



Ustawienia: Naprawiono problem z wyświetlaniem listy dostępnych języków w kolejności niealfabetycznej. Naprawiono problem z niewłaściwą kolejnością elementów - ekran edycji daty i czasu.



Kontakty: Naprawiono problem ze zbyt długim obcinaniem tekstu w innych językach. Naprawiono problem z edycją/dodawaniem numerów, gdy w numerze telefonu znajduje się myślnik. Naprawiono problem z alfabetycznym sortowaniem kontaktów, które nie zawierają nazwiska. Naprawiono problem z możliwością edycji usuniętego kontaktu.



Onboarding: Naprawiono problem z tekstem informującym o aktualizacji Mudita OS, który pojawiał się podczas onboardingu.



Połączenie: Naprawiono problem z używaniem rejestru połączeń, gdy załadowanych jest ponad 900 kont. Naprawiono problem z brakiem informacji o połączeniu z numeru prywatnego w powiadomieniu. Naprawiono problem z niemożnością przerwania przychodzącego szybkiego połączenia. Naprawiono tłumaczenia podczas dodawania, edytowania i usuwania kontaktów z rejestru połączeń.



Przywróć: Naprawiono problem z przywracaniem danych w Pure za pomocą Mudita Center.

Odtwarzacz muzyczny: Naprawiono problem z odtwarzaniem plików FLAC. Naprawiono problem z zawieszaniem się aplikacji Music Player podczas pojawiania się w pliku o nieznanych formatach. Naprawiono problem z wznowieniem odtwarzania muzyki po podłączeniu zestawu słuchawkowego.



Życie Pure na baterii: Naprawiono problem rozładowywania się baterii telefonu bez karty SIM.