Grupowanie funkcjonalności
W ten proces zaangażowane były wszystkie zespoły.
Przygotowaliśmy listę wszystkich funkcjonalności, jakie powinien posiadać Mudita Pure, a następnie podzieliliśmy je na poszczególne aplikacje i narzędzia.
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Rozwój naszego systemu operacyjnego na telefon był dużym wyzwaniem w procesie tworzenia telefonu Mudita Pure. Opracowaliśmy pięknie zaprojektowany system oparty o technologię E Ink i udostępniliśmy go na zasadach open source, aby w pełni zaspokoić potrzeby naszych użytkowników dotyczące jakości i transparentności.
MuditaOS jest oprogramowaniem typu Open Source
Wydzieliliśmy 11 sekcji, które stały się podstawą do budowy systemu dla Mudita Pure:
Zespół designu Mudity musiał przygotować wizualną reprezentację wszystkich możliwych działań oraz ekran dla każdego kroku, który mógłby wykonać użytkownik. Był to długi i skomplikowany proces, który uwzględniał użyteczność, wymagania techniczne i nasze zamiłowanie do pięknego designu. Testowanie użyteczności było również dużą częścią procesu projektowania, ponieważ chcieliśmy jak najszybciej uzyskać informacje zwrotne.
Wdrożenie wielu usług było wyzwaniem, zwłaszcza dla modułu GSM, który jest jednym z najbardziej skomplikowanych elementów w Mudita Pure. Celem było stworzenie systemu operacyjnego, który jest jak najlepszy dla urządzenia, łatwy w utrzymaniu i nie skupia się tylko na wydajności.
Wyświetlacz E Ink to kluczowy element, który musieliśmy wziąć pod uwagę podczas tworzenia MuditaOS. Musieliśmy się upewnić, że wszystkie operacje są zoptymalizowane pod kątem E Ink i działają płynnie.
Podczas pracy nad systemem audio ważny był nie tylko dobór odpowiednich komponentów, ale także wdrożenie usługi audio. W ten sposób głośnik Harman będzie odtwarzał Twoje ulubione utwory w formatach MP3, WAV i FLAC!
Wierzymy, że dając dostęp do MuditaOS jesteśmy w zgodzie z naszą filozofią „cieszymy się z Twojego szczęścia”. Otwierając nasz minimalistyczny, a jednocześnie bardzo funkcjonalny i unikalny system operacyjny, dajemy naszej społeczności możliwość zajrzenia do środka, majstrowania przy nim i kreatywnego tworzenia nowych funkcji lub dostosowywania MuditaOS do własnych potrzeb.
Open Source to także jakość. Więcej oczu i rąk na kodzie oznacza mniej błędów i większe bezpieczeństwo kodu. Chcemy, aby nasze urządzenia służyły jak najdłużej, więc posiadanie systemu operacyjnego Open Source oznacza długowieczność i zrównoważony rozwój.
MuditaOS jest oprogramowaniem typu Open Source. Zapraszamy do współtworzenia i ulepszania MuditaOS wszystkich, zarówno deweloperów, jak i osoby niebędące programistami.MuditaOS na GitHub'ie
W tym wydaniu skupiliśmy się głównie na usuwaniu błędów.
Wprowadzono zmiany w dokumencie EULA
Zaktualizowano informacje wyświetlane na ostatnim ekranie wstępnej konfiguracji
Rozwiązano problem, który czasami powodował miganie podświetlenia wyświetlacza podczas wyłączania telefonu
Naprawiono błąd, który mógł powodować zawieszanie się telefonu po zakończeniu wstępnej konfiguracji w języku hiszpańskim
Usunięto rzadki problem, który mógł wystąpić przy ponownym uruchamianiu i uniemożliwić aktywację Pure'a
W naszej najnowszej wersji systemu z przyjemnością wprowadzamy VoLTE jako funkcję eksperymentalną dla naszych użytkowników w Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanadzie i Austrii.
Ponadto zidentyfikowaliśmy i naprawiliśmy błąd w MuditaOS, zwiększając ogólną wydajność i niezawodność.
Obsługa VoLTE jest już dostępna (faza eksperymentalna): Z przyjemnością informujemy, że użytkownicy w Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanadzie i Austrii mogą uzyskać dostęp do funkcji VoLTE (Voice over LTE). Funkcja ta znajduje się obecnie w fazie eksperymentalnej.
Z przyjemnością ogłaszamy naszą najnowszą aktualizację, która wprowadza VoLTE jako funkcję eksperymentalną dla naszych użytkowników w Niemczech. Wraz z wydaniem Mudita OS 1.10.0 wprowadziliśmy znaczącą zmianę, wyłączając funkcję MTP w Mudita Pure. Teraz przesyłanie plików do urządzenia może odbywać się wyłącznie za pomocą Menedżera Plików w Mudita Center. Dodatkowo rozwiązaliśmy dwa błędy w MuditaOS.
Obsługa VoLTE w Niemczech, dostępne jako funkcja eksperymentalna.
Wyłączono protokół USB MTP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności.
Zaktualizowano przepływ interfejsu użytkownika dla lepszej przejrzystości w oknie rozładowanego urządzenia.
Zmieniono etykietę VoLTE z "beta" na "eksperymentalną", aby lepiej odzwierciedlić jej obecny status.
Ulepszono mechanizm aktualizacji siły sygnału, aby zminimalizować niepotrzebne odświeżanie ekranu, zwiększając ogólną wydajność urządzenia.
Rozwiązano problem, który mógł powodować awarię podczas wprowadzania numeru telefonu.
Poprawiono obliczanie żądanej częstotliwości procesora dla dokładniejszego przetwarzania.
Dostosowano ustawienia częstotliwości procesora podczas zrzucania dziennika do pliku w celu optymalizacji wydajności.
W naszej najnowszej wersji z przyjemnością wprowadzamy funkcję VoLTE jako funkcję beta dla naszych użytkowników w Polsce.
UWAGA: Ponieważ jest to wersja beta, nie możemy zagwarantować płynnego działania dla każdego użytkownika. Wynika to z naszej anteny o bardzo niskim współczynniku SAR - oznacza to, że istnieją ograniczenia sprzętowe, które wpływają na łączność sieciową, co nie zawsze możemy przezwyciężyć.
Oprócz funkcji VoLTE, poprawiliśmy stabilność urządzenia w zakresie skalowania częstotliwości i usunęliśmy 11 błędów w naszej aplikacji.
Połączenia: Dodano obsługę VoLTE w Polsce - funkcja w wersji beta.
Ogólne: Poprawiono stabilność urządzenia związaną ze skalowaniem częstotliwości.
Połączenia: Wyłączono połączenia, gdy pole numeru telefonu jest puste. Zmodyfikowano komunikat o roamingu, aby wyświetlał roaming krajowy jako sieć domową.
UX/UI: Rozwiązano problemy z nieobsługiwanymi znakami w niektórych cytatach.
Medytacja: Rozwiązano problem, w wyniku którego ekran nie blokował się, gdy aplikacja była nieaktywna.
Odtwarzacz muzyki: Zoptymalizowano odświeżanie odliczania czasu w odtwarzaczu muzyki.
W tym wydaniu skupiliśmy się głównie na usuwaniu błędów. Udało nam się naprawić łącznie 17 błędów w naszym systemie. Oto konkretne ulepszenia, które wprowadziliśmy:
Alarm: Naprawiono błąd, w wyniku którego budzik zatrzymywał się podczas połączenia przychodzącego i nie działał, jeśli próbował się włączyć podczas rozmowy telefonicznej.
Wiadomości: Poprawiono sposób wyświetlania długich wiadomości w widoku listy. Poprawiono działanie funkcji kopiowania w aplikacji wiadomości.
Kontakty: Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre kontakty nie były wyświetlane podczas przewijania listy kontaktów. Poprawiono wykrywanie zduplikowanych numerów kontaktów.
Cytaty: Poprawiono wyświetlanie nieobsługiwanych znaków.
Ogólne: Naprawiono losowe zawieszanie się telefonu podczas łączenia się z aplikacją Mudita Center. Poprawiono wydajność pracy na baterii. Poprawiono proces wysyłania plików do telefonu. Usprawniono techniczne szczegóły w bootloaderze i sterowniku ładowania. Poprawiono obsługę procesu wstępnej konfiguracji przy pierwszym połączeniu telefonu z aplikacją Mudita Center.
Automatyczne blokowanie: Naprawiono błąd, który powodował automatyczne blokowanie telefonu, jeśli nie podjęto żadnych działań podczas odrzucania połączenia za pomocą szablonu SMS.
Ekran blokady: Naprawiono działanie blokady telefonu po 3-krotnym wprowadzeniu błędnego hasła z poziomu aplikacji Mudita Center.
Bluetooth: Naprawiono błąd, który powodował, że dźwięk połączenia przychodzącego nie przestawał dzwonić na urządzeniu Bluetooth po tym, jak dzwoniący zakończył połączenie na Pure.
W tym wydaniu naprawiliśmy problem z zawieszaniem się telefonu Pure, który pojawił się w aktualizacji 1.7.1.
W tym wydaniu skupiliśmy się głównie na usuwaniu błędów. Udało nam się naprawić łącznie 40 błędów w naszym systemie.
Usuwając te błędy i wprowadzając niezbędne ulepszenia, staramy się zapewnić naszym użytkownikom płynniejsze i bardziej niezawodne działanie.
Oto ulepszenia, które wprowadziliśmy:
Bluetooth: Dodano brakujące tłumaczenia dla statusu połączenia Bluetooth.
Dodano brakujące tłumaczenie w języku francuskim.
UX/UI: Okno EULA: Zaimplementowano przewijanie o kilka wierszy jednocześnie.
Połączenia: Naprawiono błąd, w wyniku którego naciśnięcie przycisku WSTECZ w widoku "Dodaj nowy numer" powodowało przekierowanie do widoku wybierania numeru. Naprawiono błąd powodujący sztuczne połączenia po szybkim kliknięciu przycisku Wstecz w celu zakończenia połączenia. Poprawiono obsługę USSD inicjowanego przez symbol "#". Naprawiono błąd, w wyniku którego wcześniej zamknięta sesja USSD nie była wyświetlana poprawnie podczas korzystania z nowego kodu USSD. Rozwiązano problemy związane z obsługą kodów MMI/USSD.
Wiadomości: Naprawiono wprowadzający w błąd tekst powiadomienia SMS, który nieprawidłowo wskazywał liczbę nieprzeczytanych wiadomości. Naprawiono automatyczne wklejanie przekazanych wiadomości do pola wprowadzania tekstu. Przywrócono brakujące powiadomienia o nowych wiadomościach. Naprawiono brak reakcji okna szablonów po zmodyfikowaniu szablonów za pomocą Mudita Center. Naprawiono czyszczenie okna szablonów po usunięciu wszystkich szablonów. Poprawiono oznaczanie nowych wiadomości jako przeczytanych w oknie głównym aplikacji Wiadomości.
Ogólne: Wyrównano limit czasu wyskakującego okna głośności z wyskakującym oknem trybu telefonu. Naprawiono losowe awarie występujące podczas wyłączania telefonu. Wyeliminowano niepotrzebne głębokie odświeżanie na pustych listach (alarmy/wiadomości/kontakty/notatki). Poprawiono obsługę skracania wielowierszowych ciągów znaków w tytułach dialogów. Usunięto sporadyczne awarie USB, które występowały po odłączeniu kabla USB podczas przesyłania plików.
Kontakty: Naprawiono etykiety wyszukiwarki. Rozwiązano problem z dostępem do kontaktów podczas wstępnej konfiguracji telefonu.
Alarm: Poprawiono skróty dni tygodnia w języku polskim.
Odtwarzacz muzyki: Naprawiono problem powodujący brak reakcji urządzenia po odtworzeniu określonych plików WAV.
W tym wydaniu skupiliśmy się na poprawieniu ogólnej wydajności naszego systemu poprzez usunięcie różnych błędów. Z przyjemnością ogłaszamy, że rozwiązaliśmy w sumie 50 błędów.
Ogólne: Teraz na pasku stanu zawsze wyświetlany jest rodzaj dostępnej sieci i siła sygnału, ułatwiając Ci sprawdzenie statusu sieci. Dodaliśmy parametry medytacji do pamięci nieulotnej, aby pomóc Ci śledzić postępy w medytacji. Dokumenty prawne są teraz dostępne w języku francuskim, hiszpańskim i szwedzkim, z dodaniem brakujących tłumaczeń.
Tethering: Ikona tetheringu na pasku stanu została zaktualizowana na dla lepszego doświadczenia użytkownika.
Połączenia: Czas wyświetlania okienka z trybami telefonu podczas ich zmiany został skrócony z 3 sekund do 1 sekundy, aby upłynnić ten proces dla użytkownika. Zaktualizowaliśmy odpowiedzi w kontaktach i punktach końcowych wiadomości używanych do komunikacji z Mudita Center.
Wiadomości: Dodaliśmy okno odrzucania połączeń z szablonami SMS dla przypadków, gdy nie zdefiniowano żadnych szablonów. Dni tygodnia są teraz dostępne na liście SMS-ów, połączeń i notatek. Dodano formatowanie daty odebranych/wysłanych SMS-ów dla lepszej przejrzystości.
UX/UI: Zmieniliśmy glif nieznanego znaku na pasujący do projektu, dzięki czemu UI jest bardziej spójne. Wprowadzono jednolite odcienie szarości podczas wyświetlania tekstów, aby uzyskać czystszy, bardziej spójny wygląd.
Alarm: Budzik nie będzie już dzwonił na ekranie niskiego poziomu baterii. Naprawiono wyświetlanie danych na ekranie drzemki alarmu.
Kontakty: Naprawiliśmy problem z importowaniem kontaktów z karty SIM. Możesz teraz dodać kontakt ponownie z pominięciem kodu kraju. Naprawiono zachowanie przycisku gwiazdki w kontaktach. Lista wyszukiwania kontaktów będzie teraz prawidłowo aktualizowana podczas powrotu do listy po edycji kontaktu.
Wiadomości: Naprawiliśmy problem z oznaczaniem wiadomości jako przeczytanych. Naprawiono powiadomienia o usuniętych nieprzeczytanych wątkach SMS na ekranie głównym. Czas otrzymania wiadomości nie będzie już znikał w wątku SMS. Naprawiono wprowadzający w błąd przepływ SMS-ów. Naprawiono przekierowanie okna po kliknięciu na ikonę SMS. Naprawiono smużenie ekranu po wybraniu emoji.
Połączenia: Naprawiono niechciane powiadomienia podczas połączenia. Naprawiono pasek przewijania dziennika połączeń. Naprawiono wyświetlanie niewłaściwego okna na końcu połączenia. Naprawiono nawigację wokół dodawania kontaktów. Naprawiono powracanie do ekranu połączenia z szablonu wiadomości. Naprawiono brak zaznaczenia na liście dzwonków. Naprawiono nieprawidłowy ekran po nieodebranym połączeniu.
Ogólne: Naprawiono nieprawidłowe czcionki w pasku nawigacyjnym. Naprawiono awarię przy wyłączaniu zasilania z podłączonym kablem USB. Naprawiono długi czas wyłączania.
Naprawiono zachowanie strzałki w prawo w polu wyszukiwania. Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie formatu czasu. Usunięto niepotrzebne obejście dla restartu systemu.
Ekran główny: Naprawiono niedziałający licznik zdarzeń dla przy 99+ zdarzeniach.
Odtwarzacz muzyki: Naprawiono zawieszanie się odtwarzacza muzyki z powodu usunięcia aktualnie odtwarzanego pliku.
Kalkulator: Naprawiono nieprawidłowo działający przycisk ze znakiem minus.
W tym wydaniu skupiliśmy się na poprawieniu technicznych aspektów naszego produktu. Wprowadzone zmiany i ulepszenia otwierają nam możliwość sprawniejszego dodawania nowych funkcji. Ponadto wydanie zapewnia nowy, bezpieczny, wydajny i odporny na błędy proces aktualizacji, tworzenia i przywracania kopii zapasowych i przywracania ustawień fabrycznych.
Naprawiliśmy również 35 błędów.
Poprawiono dialog z siecią za pomocą kodów USSD.
Dodano numer seryjny i znacznik czasu do nazwy pliku crashdump.
Zmieniono kolejność uruchamiania usług, ServiceDesktop przesunięto na tył.
Karty SIM: Naprawiono znikający przycisk "potwierdź" na ekranie wprowadzania PIN-u. Naprawiono zapętlanie się ekranu wyboru karty SIM. Naprawiono tłumaczenie na język francuski tekstów dotyczących kart SIM. Naprawiono niemożliwość odblokowania karty SIM, gdy wcześniej została wysunięta podczas przełączania slotu. Naprawiono dostępność przełączania VoLTE po wyjęciu karty SIM.
Połączenia: Naprawiono dodawanie i usuwanie prefiksu kodu kraju do istniejących kontaktów. Naprawiono ręcznie wpisywane połączenia z kontaktami awaryjnymi. Naprawiono niechciany monit o hasło w Mudita Center po długim naciśnięciu klawisza "#" podczas wybierania numeru.
Kontakty: Naprawiono niewyświetlanie tekstu podczas dodawania/edycji kontaktu, jeśli tekst zaczynał się od glifu 'j'. Naprawiono zawieszanie się systemu podczas edycji kontaktu przez dodanie prefiksu kraju do numeru.
Odtwarzacz muzyki: Naprawiono zawieszanie się z powodu nieprawidłowych tagów plików muzycznych. Naprawiono wyświetlanie pełnej lokalizacji nieprawidłowych plików zamiast samej nazwy pliku. Naprawiono problem z nieprawidłowo wyświetlaną informacją o utworze.
Notatki: Naprawiono wyświetlanie opcji wklejania przy pustym schowku. Naprawiono tytuł okna notatek. Naprawiono zachowanie backspace w edycji tekstu.
Wiadomości: Naprawiono wyświetlanie nieprawidłowego tekstu wiadomości po wklejeniu go ze schowka. Naprawiono usuwanie treści wiadomości po zmianie trybu telefonu w oknie nowej wiadomości.
Ogólne: Naprawiono awarię podczas obsługi kodów USSD. Naprawiono nieprawidłowy stan paska nawigacyjnego po wyjściu z okna powtarzania alarmu niestandardowego. Naprawiono francuskie tłumaczenia dla ekranu odblokowania. Naprawiono zawieszanie się podczas synchronizacji z Mudita Center. Naprawiono tłumaczenia na język francuski na ekranie "Skonfiguruj kod dostępu" podczas Onboardingu (wstępnej konfiguracji). Naprawiono nawigację po liście wyboru dzwonka, aby automatycznie przełączać odtwarzanie na aktualnie wybraną opcję.
Alarm: Naprawiono nieaktywne alarmy po zmianie strefy czasowej i ponownym uruchomieniu.
Bluetooth: Naprawiono brak dźwięku po podłączeniu/rozłączeniu urządzenia audio Bluetooth podczas połączenia.
W tej wersji usprawniliśmy proces wyboru karty SIM i zmiany PINu kart. Dodaliśmy informację o tetheringu do belki statusowej. Dodatkowo, w tym wydaniu dodaliśmy dla użytkowników z USA możliwość dzwonienia i wysyłania wiadomości poprzez VoLTE. Dodaliśmy również możliwość szybkiego włączania / wyłączania funkcji w ustawieniach. Ponadto, usunęliśmy 12 błędów.
Messages: Added text message support via VoLTE modem.
Calls: Call support via VoLTE for users in the US
Home Screen: Added tethering info on status bar.
SIM Cards: Change windows flow in SIM settings. Improved support for reinserting the SIM card into the device during SIM setup.
General: Fixed MTP integration. Fixed incorrect total CPU usage in logs.
SIM Cards: Fixed disappearing button in PIN entering screen. Restored notifications about PIN changes. Fixed windows flow after PIN mistakes.
Music Player: Fixed music files extensions case sensitivity.
Wallpapers: Fixed locked password wallpaper behavior.
Onboarding: Fixed access to the phone before going onboarding.
Messages: Fixed the phone hanging up after receiving an empty SMS message.
W tej wersji skupiliśmy się na naprawianiu błędów. Udostępniliśmy ponadto podstawową możliwość obsługi MMS-ów i odświeżanie stanu po automatycznym wyłączeniu BT.
MMS:
Dodano podstawowe funkcje obsługi MMS.
Bluetooth:
Added state refresh when BT automatically turns off.
Kalendarz:
Dodano polskie tłumaczenie do tytułów w kalendarza.
Ogólny:
Zmienione USB logging.
Poprawiona responsywność klawiatury.
Ulepszone zużycie energii na ekranie blokady.
Bluetooth:
Rozdzielona głośność systemu od głośności urządzenia podłączonym przez Bluetooth (A2DP).
Odtwarzacz muzyki:
Naprawiono problem z odtwarzaniem muzyki, gdy urządzenie BT jest odłączone.
Naprawiono zachowanie odtwarzacza muzyki podczas podłączania/odłączania urządzeń audio.
Wiadomości:
Naprawiono problem z obsługą wiadomości, w których pojawiają się znaki nieobsługiwane przez Pure.
Naprawiono problem z wyświetlaniem wiadomości w sieci Verizon na Mudita Pure.
Naprawiono problem z brakiem możliwości wysyłania SMS-ów.
Naprawiono mieszane wiadomości SMS.
Karta SIM:
Naprawione notyfikacje dotyczące nowej karty SIM.
Alarm:
Naprawiono znikający budzik i możliwość ustawienia głośności wibracji w języku niemieckim.
Hardware:
Naprawiono problem polegający na tym, że ekran nie wyświetlał komunikatu o zmianie trybu telefonu z DND/Offline/Połączony.
Naprawiono wykrywanie połączenia/rozłączenia USB.
Zablokowany ekran:
Naprawiono rozbieżność czasu między ekranem blokady a wyskakującym okienkiem „Niewłaściwe hasło”.
Pomoc:
Naprawiono utracone bajty w logach.
Ogólne:
Naprawiono błędy DMA.
Ustalono kolejność usług podczas zamykania systemu.
Naprawiono usuwanie błędnych sentinels.
Naprawiono crash podczas wyłączania telefonu.
Naprawiono tłumaczenie etykiety PLAY w języku niemieckim.
Naprawiono wycieki pamięci w ustawieniach APN.
Naprawiono słabą responsywność telefonu.
Naprawiono awarię podczas wprowadzania ustawień PIN.
Przywracanie:
Naprawiono awarię usługi E-ink podczas przywracania danych systemowych.
Połączenia:
Naprawiono przerywanie połączenia w trybie DND.
Naprawiono nieprawidłowy czas trwania odrzuconego połączenia wychodzącego pokazywanego w dzienniku połączeń.
Naprawiono włączanie głośnika przed odebraniem połączenia wychodzącego.
Naprawiono brak wpisów w dzienniku połączeń w trybie DND.
Tethering:
Naprawiono błędną kolejność wyskakujących okienek tetheringu.
Bluetooth:
Naprawiono problemy z regulacją głośności Bluetooth.
Naprawiono wyłączenie pierwszego renderowania stanu Bluetooth.
Łączność:
Naprawiono awarię podczas importowania kontaktu, którego nie można przetworzyć.
Poprawiono kolejność wyświetlania kontaktów na liście.
Proces wdrażania do firmy nowego pracownika:
Naprawiono niepoprawny tekst nawigacji we wprowadzaniu dla strefy czasowej i daty i godziny.
W tej wersji dodaliśmy powiadomienia o stanie baterii i sieci dla profilu zestawu głośnomówiącego Bluetooth. Dodaliśmy opcję usunięcia wszystkich połączeń z listy połączeń. W Mudita OS w wersji 1.3.0 zwiększyliśmy żywotność Pure na baterii, a ponadto poprawiliśmy stabilność systemu. Uzupełniliśmy brakujące tłumaczenia cytatów. Ponadto naprawiliśmy 64 błędy w naszym systemie.
Bluetooth: Powiadomienia o stanie baterii i sieci dla profilu zestawu głośnomówiącego (HFP).
Zadzwoń: Opcja usunięcia wszystkich połączeń z listy połączeń.
Cytaty: Dodano brakujące tłumaczenia.
Żywotność baterii: Zmniejszone zużycie energii przez stos USB. Czysta żywotność baterii. Ulepszenia zarządzania energią.
Dzwonienie: Zaktualizowane tłumaczenia. Ulepszona obsługa numerów telefonów.
Bluetooth: Ulepszony proces parowania urządzeń. Poprawiona kompatybilność z systemami informacyjno-rozrywkowymi.
Kontakty: zmiana interfejsu użytkownika (czcionki).
Dźwięk: Poprawiona stabilność dźwięku.
Kontakty: Naprawiono błąd znikania tekstu podczas edycji kontaktów.
Bluetooth: Naprawiono problem polegający na tym, że Bluetooth nie wyłączał się po 10 minutach braku aktywności. Naprawiono problem z urządzeniami pojawiającymi się na liście sparowanych urządzeń. Naprawiono problem z niemożnością rozłączenia połączenia za pomocą przycisków sprzętowych urządzenia BT. Naprawiono problem z koniecznością wprowadzenia kodu podczas parowania Pure ze słuchawkami bezprzewodowymi. Naprawiono problem z ponownym połączeniem Pure z urządzeniem Bluetooth po jego odłączeniu. Naprawiono problem z odłączaniem Pure z urządzeniami Bluetooth. Naprawiono problem z przełączaniem się do ekranu trwającego połączenia natychmiast, gdy połączenie jest w toku.
Połączenie: Naprawiono problem z odrzucaniem połączeń za pomocą szablonu wiadomości. Naprawiono problem braku dźwięku dla połączeń przychodzących/wiadomości. Naprawiono problem z wyświetlaniem powiadomienia o połączeniu z numeru prywatnego. Naprawiono problem z brakiem odrzucenia połączenia przychodzącego po wybraniu szablonu wiadomości. Naprawiono problem z nieukończeniem połączenia wychodzącego po jego odrzuceniu. Naprawiono problem z obsługą połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego.
Odtwarzacz muzyki: Naprawiono problem z wstrzymywaniem odtwarzania, gdy na liście odtwarzania pojawia się plik w nieobsługiwanym formacie. Naprawiono problem z niemożnością wznowienia odtwarzania dźwięku po podłączeniu zestawu słuchawkowego. Naprawiono problem z restartami telefonu podczas słuchania .wav/mp3.
Cytaty: Naprawiono problem z ładowaniem cytatów wyświetlanych jako tapeta.
UI/UX: Naprawiono problem z odświeżaniem ekranu Pure po dłuższej nieaktywności telefonu.
Żywotność baterii: Naprawiono problem z zawieszaniem się telefonu, gdy bateria jest bardzo słaba podczas ładowania.
Sieć: Naprawiono problemy z telefonem łączącym się z siecią po włączeniu.
Latarka: Naprawiono wyłączanie latarki w krytycznym zdarzeniu niskiego poboru mocy.
Alarm: Naprawiono problem polegający na tym, że lista alarmów nie aktualizowała się po dodaniu nowego alarmu.
Wiadomości: Naprawiono funkcjonalność dodawania kontaktów z ekranu wiadomości.
Tethering: Naprawiono błąd powiadomień o połączeniach przychodzących pojawiających się podczas tetheringu. Naprawiono problem z wyskakującym okienkiem po podłączeniu USB, nawet jeśli nie ma karty SIM.
Ogólne: Naprawiono problem z odblokowaniem Pure po nieodebranym połączeniu od ulubionego kontaktu. Naprawiono problem z zawieszaniem się Pure na ekranie wprowadzania. Naprawiono brak odświeżania paska sygnału komórkowego po uruchomieniu. Naprawiono problem ze spontanicznym odblokowywaniem telefonu podczas przełączania z trybu DND do trybu Połączony. Naprawiono problem z przywracaniem ustawień fabrycznych z bootloadera.
Karta SIM: Naprawiono problem z odczytem karty SIM podczas przełączania jej w ustawieniach.
Kalendarz: Naprawiono błędne daty kalendarza.
Notatki: Naprawiono problem z zapisywaniem notatek.
Kopia zapasowa: Naprawiono problem z przywracaniem kopii zapasowej.
Klawiatura: Naprawiono problem z zawieszaniem się przycisków klawiatury.
W tej wersji zastosowaliśmy nowe parametry dźwięku, które poprawiły jakość dźwięku.
W tej wersji dodaliśmy obsługę trybu wprowadzania Abc. Włączyliśmy możliwość wyboru cytatów jako tapety zablokowanego ekranu. Funkcjonalność pozwala nam dodawać własne wyceny lub okresowo pobierać je z naszej bazy danych. Ponadto naprawiliśmy 90 błędów w naszym systemie.
Cytaty: Możliwość ustawienia cyklicznie rysowanych cytatów jako tapety - predefiniowane i niestandardowe.
Wiadomości: Opcja pisania tekstu - tryb „Abc”.
Kontakty: Funkcjonalność obsługi wyświetlania długich nazw kontaktów.
Ogólne: Wydłużony czas wyświetlania instrukcji odblokowania urządzenia.
Odtwarzacz muzyczny: Rozszerzona obsługa formatów plików audio.
Ogólne: Zmieniono domyślny typ wprowadzania tekstu z trybu ABC na tryb Abc.
Medytacja: Naprawiono problem z brakującym gongiem na początku i na końcu procesu medytacji. Naprawiono problem z ustawieniem czasu 0 minut na medytację. Naprawiono problem z niemożnością usunięcia postaci podczas wchodzenia w czas trwania medytacji. Naprawiono problem z brakującym gongiem interwałowym w ustawieniach domyślnych.
Wiadomości: Naprawiono problem z odbieraniem wiadomości w trybie offline. Naprawiono problem z podglądem dłuższych wiadomości podczas ich wprowadzania.
Ogólne: Naprawiono problem z ponownym uruchomieniem całkowicie rozładowanego Pure. Naprawiono problem z poruszaniem się po dłuższych listach dostępnych w systemie. Naprawiono problem z brakiem dźwięku dla połączeń przychodzących/wiadomości. Naprawiono problem z zacinaniem się klawiatury. Naprawiono problem z zawieszaniem się telefonu po podłączeniu/odłączeniu kabla USB.
Alarm: Naprawiono problem z wyłączaniem alarmu, gdy Pure jest zablokowany. Naprawiono problem z uruchamianiem się alarmu podczas aktywnej drzemki.
Ekran główny: Naprawiono problem z nieprawidłowym wyświetlaniem czasu na ekranie głównym. Naprawiono problem z pozostawieniem ekranu wybierania numeru alarmowego na zablokowanym ekranie. Naprawiono problem ze zbyt szybkim znikaniem instrukcji odblokowania klawiatury. Naprawiono problem z nieprzeczytanymi wiadomościami/nieodebranymi połączeniami pojawiającymi się na ekranie blokady po otwarciu.
Ustawienia: Naprawiono problem z wyświetlaniem listy dostępnych języków w kolejności niealfabetycznej. Naprawiono problem z niewłaściwą kolejnością elementów - ekran edycji daty i czasu.
Kontakty: Naprawiono problem ze zbyt długim obcinaniem tekstu w innych językach. Naprawiono problem z edycją/dodawaniem numerów, gdy w numerze telefonu znajduje się myślnik. Naprawiono problem z alfabetycznym sortowaniem kontaktów, które nie zawierają nazwiska. Naprawiono problem z możliwością edycji usuniętego kontaktu.
Onboarding: Naprawiono problem z tekstem informującym o aktualizacji Mudita OS, który pojawiał się podczas onboardingu.
Połączenie: Naprawiono problem z używaniem rejestru połączeń, gdy załadowanych jest ponad 900 kont. Naprawiono problem z brakiem informacji o połączeniu z numeru prywatnego w powiadomieniu. Naprawiono problem z niemożnością przerwania przychodzącego szybkiego połączenia. Naprawiono tłumaczenia podczas dodawania, edytowania i usuwania kontaktów z rejestru połączeń.
Przywróć: Naprawiono problem z przywracaniem danych w Pure za pomocą Mudita Center.
Odtwarzacz muzyczny: Naprawiono problem z odtwarzaniem plików FLAC. Naprawiono problem z zawieszaniem się aplikacji Music Player podczas pojawiania się w pliku o nieznanych formatach. Naprawiono problem z wznowieniem odtwarzania muzyki po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
Życie Pure na baterii: Naprawiono problem rozładowywania się baterii telefonu bez karty SIM.
W tej wersji zmieniliśmy ustawienia korektora głośników. Naprawiliśmy również krytyczne problemy z baterią. Usunęliśmy 4 błędy.
Odtwarzacz muzyki: Zmieniono ustawienia korektora głośników.
Żywotność Pure na baterii: Naprawiono krytyczne problemy z ładowaniem baterii. Naprawiono blokujące się okno krytycznego stanu baterii.
W tej wersji pracowaliśmy nad ulepszeniami technicznymi. Ponadto naprawiliśmy 13 błędów.
Bluetooth: Domyślna nazwa urządzenia została zmieniona.
Klawiatura: Zmieniono ustawienia podświetlenia klawiatury.
UI/UX: Wyświetlanie logo Mudita na wyłączonym telefonie wyłączone.
UI/UX: Poprawiono projekt ikon w aplikacji Połączenia.
Bateria: Naprawiono problem z nieprawidłowym wyświetlaniem stanu baterii po ponownym uruchomieniu urządzenia.
Ekran: Naprawiono problem z podświetleniem ekranu wyłączającym się zbyt szybko.
Alarm: Naprawiono problem z niemożnością ustawienia drzemki alarmu. Naprawiono problem z resetowaniem danych po wprowadzeniu niestandardowych ustawień alarmów.
Wiadomości: Naprawiono problem z odbieraniem wiadomości, gdy telefon jest w trybie offline. Naprawiono błędy w tłumaczeniach tekstów.
Ogólne: Naprawiono problem z niepoprawnym komunikatem podczas próby wprowadzenia kodu PIN.
Połączenia: Poprawiono jakość dźwięku w słuchawkach podczas rozmowy telefonicznej przez HSP.
Bluetooth: Naprawiono problem z odtwarzaniem muzyki po odłączeniu i ponownym podłączeniu urządzenia BT.
Kontakty: Naprawiono problem z znikaniem kontaktów po ich edycji.
1.0.2 ma taki sam zakres jak 1.0.1, wydaliśmy go z powodu drobnego problemu z nazwą wersji w 1.0.1.
W tej wersji naprawiliśmy 4 błędy.
Kontakty: Naprawiono problem z znikaniem kontaktów po ich edycji.
Ogólne: Fixed problem with MTP on Windows.