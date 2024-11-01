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    Specyfikacje

    Dowiedz się więcej o Mudita Pure

    Nasz inżynier pracujący w biurze, nad Mudita Pure.

    Design

    • Wysokość: 143.9mm Szerokość: 59.13mm Grubość: 14.49mm

      Wymiary

    • Waga

      126 g

    • Wyświetlacz

      2.84’’ E Ink (600x480px)
      270 PPI
      16-grayscale
      Odporne na zadrapania

    • Materiały

      ABS 727

    • Kolory

      Pebble Gray
      Charcoal Black

    Wydajność

    • MCU

      Arm Cortex-M7 600MHz
      512KB Tightly Coupled Memory (TCM)

    • Pamięć

      64 MB SDRAM
      16 GB eMMC flash storage

    • Sieć i łączność

      2G, 3G, 4G/LTE
      Global LTE, UMTS/HSPA+ and GSM/GPRS/EDGE coverage
      GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 and LTE
      Bluetooth 4.2
      USB type-C
      Bez Wi-Fi, brak danych internetowych
      Tethering: udostępnianie połączenia przez USB

    • SAR (Głowa)

      EU:
      0.06 W/kg (over 10g/Cellular)
      0.09 W/kg (over 10g/Simultaneous Cellular + Bluetooth)
      USA:
      0.07 W/kg (over 1g/Cellular)
      0.14 W/kg (over 1g/Simultaneous Cellular + Bluetooth)

    • SAR (Korpus)

      EU:
      0.62 W/kg (over 10g/Cellular)
      0.63 W/kg (over 10g/Simultaneous Cellular + Bluetooth)
      USA:
      1.13 W/kg (over 1g/Cellular)
      1.17 W/kg (over 1g/Simultaneous Cellular + Bluetooth)

    • Karta SIM

      Dwa gniazda kart SIM

    • USB

      Ładowanie
      Pamięć masowa
      Tethering
      Aplikacja komputerowa

    • OS

      MuditaOS (Open Source)

    • Dźwięk

      Głośnik i mikrofon firmy Harman®
      Format odtwarzania dźwięku: MP3, WAV, FLAC
      Gniazdo słuchawkowe (3,5 mm)
      Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth

    • Bateria

      Pojemność: ~1600mAh
      Typ: litowo-jonowy
      Ładowanie: 100% - do 3 godzin
      Wymienne: Tak

    • Czujniki

      Ambient Light

    • Wersje językowe

      Polski, Angielski, Hiszpański, Francuski i Niemiecki

    • Temperatura

      Temperatura pracy: 0°C do +40°C (32°F do 104°F)
      Temperatura przechowywania: -25°C do +70°C (-13°F do 158°F)

    • Inne

      Białe i czerwone światło latarki

    Funkcje

    • phonebook

      Książka telefoniczna

    • messages

      Wiadomości

    • calendar

      Kalendarz

    • calculator

      Kalkulator

    • alarm clock

      Budzik

    • Notatki

    • Latarka

    • music player

      Odtwarzacz Muzyki

    • desktop application

      Aplikacja na komputer

    • message only mode

      Tryb "Tylko wiadomości"

    • do not disturb mode

      Tryb "Nie przeszkadzać"

    • Meditation Timer

      Zegar medytacyjny

    • whitelist feature

      Funkcja "Białej listy"

    • inspirational quotes

      Inspirujące cytaty

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