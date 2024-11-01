Specyfikacje
Dowiedz się więcej o Mudita Pure
Design
Wymiary
Waga
126 g
Wyświetlacz
2.84’’ E Ink (600x480px)
270 PPI
16-grayscale
Odporne na zadrapania
Materiały
ABS 727
Kolory
Pebble Gray
Charcoal Black
Wydajność
MCU
Arm Cortex-M7 600MHz
512KB Tightly Coupled Memory (TCM)
Pamięć
64 MB SDRAM
16 GB eMMC flash storage
Sieć i łączność
2G, 3G, 4G/LTE
Global LTE, UMTS/HSPA+ and GSM/GPRS/EDGE coverage
GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 and LTE
Bluetooth 4.2
USB type-C
Bez Wi-Fi, brak danych internetowych
Tethering: udostępnianie połączenia przez USB
SAR (Głowa)
EU:
0.06 W/kg (over 10g/Cellular)
0.09 W/kg (over 10g/Simultaneous Cellular + Bluetooth)
USA:
0.07 W/kg (over 1g/Cellular)
0.14 W/kg (over 1g/Simultaneous Cellular + Bluetooth)
SAR (Korpus)
EU:
0.62 W/kg (over 10g/Cellular)
0.63 W/kg (over 10g/Simultaneous Cellular + Bluetooth)
USA:
1.13 W/kg (over 1g/Cellular)
1.17 W/kg (over 1g/Simultaneous Cellular + Bluetooth)
Karta SIM
Dwa gniazda kart SIM
USB
Ładowanie
Pamięć masowa
Tethering
Aplikacja komputerowa
OS
MuditaOS (Open Source)
Dźwięk
Głośnik i mikrofon firmy Harman®
Format odtwarzania dźwięku: MP3, WAV, FLAC
Gniazdo słuchawkowe (3,5 mm)
Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth
Bateria
Pojemność: ~1600mAh
Typ: litowo-jonowy
Ładowanie: 100% - do 3 godzin
Wymienne: Tak
Czujniki
Ambient Light
Wersje językowe
Polski, Angielski, Hiszpański, Francuski i Niemiecki
Temperatura
Temperatura pracy: 0°C do +40°C (32°F do 104°F)
Temperatura przechowywania: -25°C do +70°C (-13°F do 158°F)
Inne
Białe i czerwone światło latarki
Funkcje
Książka telefoniczna
Wiadomości
Kalendarz
Kalkulator
Budzik
Notatki
Latarka
Odtwarzacz Muzyki
Aplikacja na komputer
Tryb "Tylko wiadomości"
Tryb "Nie przeszkadzać"
Zegar medytacyjny
Funkcja "Białej listy"
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