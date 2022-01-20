An invitation to the Breath Festival in Warsaw
Polska Wersja Poniżej
We would like to invite all of you to the Breath Festival in Warsaw
This weekend: January 21-23 at Elektrownia Powiśle
This weekend is the second edition of the Breath Festival, which will take place at Elektrownia Powiśle in Warsaw. During the festival you'll have the opportunity to participate in unique workshops on breathing and mindfulness led by recognized and experienced experts.
While there, you will also have the opportunity to see all Mudita products! Our stand will be located on the GROUND LEVEL opposite the entrance to the Food Hall.
More information about the Festival can be found by clicking the link below:
https://jestemslow.pl/wydarzenia/festiwaloddechu
Free workshops for the Mudita community.
For the Mudita community, we have prepared a pool of FREE tickets enabling you to take part in one of three workshops:
22.01: 10:15 - 11:45 - Introduction to Meditation with Joanna Jakubowicz
Learn more about this workshop: https://jestemslow.pl/produkty/bilet-na-wprowadzenie-do-medytacji-joanna-jakubowicz-fundacja-badz-festiwal-oddechu-2-festiwal-oddechu
22.01: 14:15 - 15:45 - Proper breathing with Dr. Elżbieta Dudzińska, MD:
Learn more about the workshop: https://jestemslow.pl/produkty/bilet-na-prawidlowe-oddychanie-kluczowy-czynnik-zdrowia-i-odpornosci-oraz-warunek-dobrej-kondycji-pluc-lek-med-elzbieta-dudzinska-fundacja-malgosi-braunek-badz-festiwal-oddechu-2-festiwal-oddechu-2
23.01: 14:15 - 16:15 - The Power of Breathing. Breath integration session with Milena Lutomirska and Elżbieta Sokół
Read more about this workshop: https://jestemslow.pl/produkty/bilet-na-moc-oddechu-grupowa-praktyka-oddechowa-i-sesja-integrowania-oddechem-festiwal-oddechu-2-festiwal-oddechu
Choose one of the three workshops you are interested in and sign up in the form below:.
https://mudita-pure-survey.typeform.com/to/aPAhTdWh
We hope to see you all there!
Polska Wersja:
Zapraszamy na Festiwalu Oddechu w Warszawie- 21-23 stycznia w Elektrowni Powiśle
Już w ten weekend, zapraszamy Was na drugą edycję Festiwalu Oddechu, która tak jak pierwsza odbędzie się w warszawskiej Elektrowni Powiśle. Podczas festiwalu będziecie mieli możliwość wzięcia udziału w wyjątkowych warsztatach poświęconych oddechowi i tematyce mindfulness, prowadzonych przez uznanych prelegentów.
Będąc na miejscu będziecie również mieli okazję zobaczyć wszystkie produkty marki Mudita! Nasze stoisko będzie mieściło się na poziomie 0 naprzeciwko wejścia do Food Hall.
Więcej informacji o Festiwalu znajdziesz: https://jestemslow.pl/wydarzenia/festiwaloddechu
Bezpłatne warsztaty dla społeczności Mudita.
Specjalnie dla naszej społeczności przygotowaliśmy pulę biletów uprawniających do wzięcia udziału w jednym z trzech warsztatów:
22.01: 10:15 - 11:45 - Wprowadzenie do Medytacji by Joanna Jakubowicz
Zapoznaj się z tematyką: https://jestemslow.pl/produkty/bilet-na-wprowadzenie-do-medytacji-joanna-jakubowicz-fundacja-badz-festiwal-oddechu-2-festiwal-oddechu
22.01: 14:15 - 15:45 - Prawidłowe oddychanie by lek. med. Elżbieta Dudzińska:
Zapoznaj się z tematyką: https://jestemslow.pl/produkty/bilet-na-prawidlowe-oddychanie-kluczowy-czynnik-zdrowia-i-odpornosci-oraz-warunek-dobrej-kondycji-pluc-lek-med-elzbieta-dudzinska-fundacja-malgosi-braunek-badz-festiwal-oddechu-2-festiwal-oddechu-2
23.01: 14:15 - 16:15 - Moc oddechu. Sesja integrowania oddechem by Milena Lutomirska i Elżbieta Sokół
Zapoznaj się z tematyką: Read more about this workshop: https://jestemslow.pl/produkty/bilet-na-moc-oddechu-grupowa-praktyka-oddechowa-i-sesja-integrowania-oddechem-festiwal-oddechu-2-festiwal-oddechu
Wybierz jeden z trzech interesujących Cię warsztatów i zapisz się w poniższym formularzu.
https://mudita-pure-survey.typeform.com/to/aPAhTdWh
Widzimy się w ten weekend na Festiwalu Oddechu!
Related stories
Making Room for Calm Through Everyday Meditation
Find calm through daily meditation with Mudita Oasis. Explore simple ways to build a mindful routine, reduce digital distractions, and make space for stillness.
The Best Analog Alarm Clock Gift for Dads Who Need More Sleep
Give your dad the gift of rest with Mudita Bell , a minimalist analog alarm clock that helps him wake up calmly, without screens, no stress, just peace.
Simple Evening Routines That Support Better Sleep
Looking for better sleep? Explore simple evening routines that calm the mind, reduce screen time, and create a peaceful nighttime environment for deeper rest.
If you'd like to receive the best stories from our blog, keep up to date with our progress and get notified about our product releases and special discounts.