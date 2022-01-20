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    Festiwal Oddechu Warszawa
    Healthy Body and Mind
    Mindful Breathing
    Meditation and mindfulness

    An invitation to the Breath Festival in Warsaw

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    Polska Wersja Poniżej 

    We would like to invite all of you to the Breath Festival in Warsaw

    This weekend: January 21-23 at Elektrownia Powiśle

    This weekend is the second edition of the Breath Festival, which will take place at Elektrownia Powiśle in Warsaw. During the festival you'll have the opportunity to participate in unique workshops on breathing and mindfulness led by recognized and experienced experts.

    While there, you will also have the opportunity to see all Mudita products! Our stand will be located on the GROUND LEVEL opposite the entrance to the Food Hall.

    More information about the Festival can be found by clicking the link below:

    https://jestemslow.pl/wydarzenia/festiwaloddechu

    Free workshops for the Mudita community.

    For the Mudita community, we have prepared a pool of FREE tickets enabling you to take part in one of three workshops:

    22.01: 10:15 - 11:45 - Introduction to Meditation with Joanna Jakubowicz

    Learn more about this workshop: https://jestemslow.pl/produkty/bilet-na-wprowadzenie-do-medytacji-joanna-jakubowicz-fundacja-badz-festiwal-oddechu-2-festiwal-oddechu

    22.01: 14:15 - 15:45 - Proper breathing with Dr. Elżbieta Dudzińska, MD:

    Learn more about the workshop: https://jestemslow.pl/produkty/bilet-na-prawidlowe-oddychanie-kluczowy-czynnik-zdrowia-i-odpornosci-oraz-warunek-dobrej-kondycji-pluc-lek-med-elzbieta-dudzinska-fundacja-malgosi-braunek-badz-festiwal-oddechu-2-festiwal-oddechu-2

    23.01: 14:15 - 16:15 - The Power of Breathing. Breath integration session with Milena Lutomirska and Elżbieta Sokół

    Read more about this workshop: https://jestemslow.pl/produkty/bilet-na-moc-oddechu-grupowa-praktyka-oddechowa-i-sesja-integrowania-oddechem-festiwal-oddechu-2-festiwal-oddechu

    Choose one of the three workshops you are interested in and sign up in the form below:.

    https://mudita-pure-survey.typeform.com/to/aPAhTdWh

    We hope to see you all there! 

    Polska Wersja:

    Zapraszamy na Festiwalu Oddechu w Warszawie- 21-23 stycznia w Elektrowni Powiśle

    Już w ten weekend, zapraszamy Was na drugą edycję Festiwalu Oddechu, która tak jak pierwsza odbędzie się w warszawskiej Elektrowni Powiśle. Podczas festiwalu będziecie mieli możliwość wzięcia udziału w wyjątkowych warsztatach poświęconych oddechowi i tematyce mindfulness, prowadzonych przez uznanych prelegentów. 

    Będąc na miejscu będziecie również mieli okazję zobaczyć wszystkie produkty marki Mudita! Nasze stoisko będzie mieściło się na poziomie 0 naprzeciwko wejścia do Food Hall. 

    Więcej informacji o Festiwalu znajdziesz: https://jestemslow.pl/wydarzenia/festiwaloddechu

    Bezpłatne warsztaty dla społeczności Mudita.

    Specjalnie dla naszej społeczności przygotowaliśmy pulę biletów uprawniających do wzięcia udziału w jednym z trzech warsztatów:

    22.01: 10:15 - 11:45 - Wprowadzenie do Medytacji by Joanna Jakubowicz

    Zapoznaj się z tematyką: https://jestemslow.pl/produkty/bilet-na-wprowadzenie-do-medytacji-joanna-jakubowicz-fundacja-badz-festiwal-oddechu-2-festiwal-oddechu

    22.01: 14:15 - 15:45 - Prawidłowe oddychanie by lek. med. Elżbieta Dudzińska: 

    Zapoznaj się z tematyką: https://jestemslow.pl/produkty/bilet-na-prawidlowe-oddychanie-kluczowy-czynnik-zdrowia-i-odpornosci-oraz-warunek-dobrej-kondycji-pluc-lek-med-elzbieta-dudzinska-fundacja-malgosi-braunek-badz-festiwal-oddechu-2-festiwal-oddechu-2

    23.01: 14:15 - 16:15 - Moc oddechu. Sesja integrowania oddechem by Milena Lutomirska i Elżbieta Sokół

    Zapoznaj się z tematyką: Read more about this workshop: https://jestemslow.pl/produkty/bilet-na-moc-oddechu-grupowa-praktyka-oddechowa-i-sesja-integrowania-oddechem-festiwal-oddechu-2-festiwal-oddechu

    Wybierz jeden z trzech interesujących Cię warsztatów i zapisz się w poniższym formularzu.

    https://mudita-pure-survey.typeform.com/to/aPAhTdWh

    Widzimy się w ten weekend na Festiwalu Oddechu! 

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