Mudita Zaprasza na Festiwal Wibracje!

Festiwal Wibracje – festiwal inny niż wszystkie

Jesteśmy bardzo szczęśliwi mogąc ogłosić, że Mudita weźmie udział w tegorocznym Festiwalu Wibracje!

Festiwal odbędzie się w miejscowości Giże, od środy 20 lipca do niedzieli 24 lipca.

Celem Festiwalu jest pogłębianie wiedzy i samodoskonalenie, aby żyć w lepszym kontakcie ze sobą i otaczającym nas światem. Festiwal promuje ideę, że życie w pełnym zdrowiu i w harmonii jest na wyciągnięcie ręki. Tworzy przestrzeń dla spotkań ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Festiwal szerzy świadomość ekologiczną i promuje harmonijne i odpowiedzialne relacje z naturą – i ze sobą.

Festiwal Wibracje – festiwal inny niż wszystkie

W tym roku odbędzie się szósta, jak podkreślają organizatorzy, jubileuszowa edycja festiwalu. Jubileuszowa bo „szóstka” to ich szczęśliwa liczba, a poza tym czas mierzymy w systemie szóstkowym, a co jest cenniejsze od czasu, no.. może zdrowie… i przyjaciele … to wszystko będzie na Festiwalu Wibracje: czas, sporo tematów o zdrowiu oraz masa przyjaciół…zatem w tym roku wszyscy spotykamy się na Wibracjach!

Z nowinek programowych dodamy, że na tegorocznym festiwalu ma odbyć się największa w kraju ceremonia z degustacją kolumbijskiego kakao. Na 1000 osób. W czasie ceremonii swój pierwszy plenerowy koncert na handpanach zagra Aleksander Baron. Potem tego samego wieczoru na scenie głównej wystąpi jeszcze Hang Massive i Dj Raidho. Dzień wcześniej wystąpi niemiecki DJ dannyfaber oraz Holenderska artystka: Esta Polyesta.

Warto nie czekać i jechać na Wibracje w tym roku, bo organizatorzy wspominają już oficjalnie, że wkrótce chcą zakończyć ten projekt. Pytanie co planują dalej… mają zdradzić do końca roku..

Więcej informacji na temat Festiwalu Wibracje:

Jeśli chciałbyś wybrać się razem z Muditą na Festiwal Wibracje w tym roku, mamy DWA DARMOWE bilety oraz budzik Mudita Bell, które czekają na szczęśliwego członka społeczności Mudita.

Wystarczy, że powiesz nam DLACZEGO i W JAKI SPOSÓB mógłbyś skorzystać przez udział w Festiwalu Wibracje. Możesz to zrobić, pisząc komentarz poniżej lub pisząc na naszym forum Mudita:

Zdobywcę nagrody ogłosimy we wtorek, 5 lipca!