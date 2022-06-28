Mudita Zaprasza na Festiwal Wibracje!
Festiwal Wibracje – festiwal inny niż wszystkie
Jesteśmy bardzo szczęśliwi mogąc ogłosić, że Mudita weźmie udział w tegorocznym Festiwalu Wibracje!
Festiwal odbędzie się w miejscowości Giże, od środy 20 lipca do niedzieli 24 lipca.
Celem Festiwalu jest pogłębianie wiedzy i samodoskonalenie, aby żyć w lepszym kontakcie ze sobą i otaczającym nas światem. Festiwal promuje ideę, że życie w pełnym zdrowiu i w harmonii jest na wyciągnięcie ręki. Tworzy przestrzeń dla spotkań ludzi o podobnych zainteresowaniach.
Festiwal szerzy świadomość ekologiczną i promuje harmonijne i odpowiedzialne relacje z naturą – i ze sobą.
Festiwal Wibracje – festiwal inny niż wszystkie
W tym roku odbędzie się szósta, jak podkreślają organizatorzy, jubileuszowa edycja festiwalu. Jubileuszowa bo „szóstka” to ich szczęśliwa liczba, a poza tym czas mierzymy w systemie szóstkowym, a co jest cenniejsze od czasu, no.. może zdrowie… i przyjaciele … to wszystko będzie na Festiwalu Wibracje: czas, sporo tematów o zdrowiu oraz masa przyjaciół…zatem w tym roku wszyscy spotykamy się na Wibracjach!
Z nowinek programowych dodamy, że na tegorocznym festiwalu ma odbyć się największa w kraju ceremonia z degustacją kolumbijskiego kakao. Na 1000 osób. W czasie ceremonii swój pierwszy plenerowy koncert na handpanach zagra Aleksander Baron. Potem tego samego wieczoru na scenie głównej wystąpi jeszcze Hang Massive i Dj Raidho. Dzień wcześniej wystąpi niemiecki DJ dannyfaber oraz Holenderska artystka: Esta Polyesta.
Warto nie czekać i jechać na Wibracje w tym roku, bo organizatorzy wspominają już oficjalnie, że wkrótce chcą zakończyć ten projekt. Pytanie co planują dalej… mają zdradzić do końca roku..
Więcej informacji na temat Festiwalu Wibracje: https://wibracje.com.pl/festiwal/
Jeśli chciałbyś wybrać się razem z Muditą na Festiwal Wibracje w tym roku, mamy DWA DARMOWE bilety oraz budzik Mudita Bell, które czekają na szczęśliwego członka społeczności Mudita.
Wystarczy, że powiesz nam DLACZEGO i W JAKI SPOSÓB mógłbyś skorzystać przez udział w Festiwalu Wibracje. Możesz to zrobić, pisząc komentarz poniżej lub pisząc na naszym forum Mudita: https://forum.mudita.com/t/win-free-tickets-to-the-vibes-festival-in-poland-and-a-mudita-bell/4549
Zdobywcę nagrody ogłosimy we wtorek, 5 lipca!
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