A calmer return from summer. Now up to 26% off. Shop now

    Back
    2022 Festiwal Wibracje
    Mindful Breathing
    Sustainability
    Togetherness
    Healthy Body and Mind
    Meditation and mindfulness

    Mudita Zaprasza na Festiwal Wibracje!

    CommentBe the first to comment

    Festiwal Wibracje – festiwal inny niż wszystkie

    Jesteśmy bardzo szczęśliwi mogąc ogłosić, że Mudita weźmie udział w tegorocznym Festiwalu Wibracje! 

    Festiwal odbędzie się w miejscowości Giże, od środy 20 lipca do niedzieli 24 lipca. 

    Celem Festiwalu jest pogłębianie wiedzy i samodoskonalenie, aby żyć w lepszym kontakcie ze sobą i otaczającym nas światem. Festiwal promuje ideę, że życie w pełnym zdrowiu i w harmonii jest na wyciągnięcie ręki. Tworzy przestrzeń dla spotkań ludzi o podobnych zainteresowaniach.

    Festiwal szerzy świadomość ekologiczną i promuje harmonijne i odpowiedzialne relacje z naturą – i ze sobą.

    Festiwal Wibracje – festiwal inny niż wszystkie

    W tym roku odbędzie się szósta, jak podkreślają organizatorzy, jubileuszowa edycja festiwalu. Jubileuszowa bo „szóstka” to ich szczęśliwa liczba, a poza tym czas mierzymy w systemie szóstkowym, a co jest cenniejsze od czasu, no.. może zdrowie… i przyjaciele … to wszystko będzie na Festiwalu Wibracje: czas, sporo tematów o zdrowiu oraz masa przyjaciół…zatem w tym roku wszyscy spotykamy się na Wibracjach!

    Z nowinek programowych dodamy, że na tegorocznym festiwalu ma odbyć się największa w kraju ceremonia z degustacją kolumbijskiego kakao. Na 1000 osób. W czasie ceremonii swój pierwszy plenerowy koncert na handpanach zagra Aleksander Baron. Potem tego samego wieczoru na scenie głównej wystąpi jeszcze Hang Massive i Dj Raidho. Dzień wcześniej wystąpi niemiecki DJ dannyfaber oraz Holenderska artystka: Esta Polyesta.

    Warto nie czekać i jechać na Wibracje w tym roku, bo organizatorzy wspominają już oficjalnie, że wkrótce chcą zakończyć ten projekt. Pytanie co planują dalej… mają zdradzić do końca roku..

    Więcej informacji na temat Festiwalu Wibracje: https://wibracje.com.pl/festiwal/ 

    Jeśli chciałbyś wybrać się razem z Muditą na Festiwal Wibracje w tym roku, mamy DWA DARMOWE bilety oraz budzik Mudita Bell, które czekają na szczęśliwego członka społeczności Mudita.

    Wystarczy, że powiesz nam DLACZEGO i W JAKI SPOSÓB mógłbyś skorzystać przez udział w Festiwalu Wibracje. Możesz to zrobić, pisząc komentarz poniżej lub pisząc na naszym forum Mudita: https://forum.mudita.com/t/win-free-tickets-to-the-vibes-festival-in-poland-and-a-mudita-bell/4549 

    Zdobywcę nagrody ogłosimy we wtorek, 5 lipca!

    Comments (0)
    No comments here. Be the first to comment
    Find more topics on our forum →

    Related stories

    Mudita Harmony Back to School Sleep Schedule

    Expert Tips for Adjusting to a School Sleep Routine

    Ease your child into the back-to-school routine with expert tips on adjusting sleep schedules, reducing screen time, and creating a calming bedtime atmosphere.

    Parenting
    Sleep
    Mindful Use of Technology
    Mudita Products
    Healthy Body and Mind
    Meet Mudita Oasis A New Meditation Experience Is Coming Soon

    Meet Mudita Oasis: A New Meditation Experience Is Coming Soon

    Meet Mudita Oasis, an ergonomic, modular meditation cushion set designed for daily mindfulness. Join the VIP waitlist for exclusive early access pricing.

    Wellness
    Meditation and mindfulness
    Mudita Products
    Healthy Body and Mind
    Better Sleep Starts with Good Sleep Habits

    Better Sleep Starts with Good Sleep Habits

    Better sleep starts with good sleep habits. Discover why sleep is important and how small, consistent routines improve sleep quality and well-being.

    Healthy Body and Mind
    Sleep
    Mindful Use of Technology
    Mudita Products
    Sign up to our newsletter

    If you'd like to receive the best stories from our blog, keep up to date with our progress and get notified about our product releases and special discounts.